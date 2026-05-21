Balcers ātri iemet, taču somi pierāda savu spēku (1:4 rit 2. periods). TEKSTA TIEŠRAIDE

Balcers ātri iemet, taču somi pierāda savu spēku (1:4 rit 2. periods).
Šodien no plkst. 17:20 Latvijas hokejisti aizvadīs 2026. gada pasaules čempionāta hokejā spēli pret Somiju. Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi.
Somija izvirzās vadībā ar 4:1. Pēc ripas iemešanas zonā somi ir pie tās pirmie un no vārtu priekšas devītniekā met Valteri Merela, kuram tas ir otrais punkts spēlē (1+1).
Finland's fourth line strikes again.— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 21, 2026
Saku Maenalanen found Waltteri Merela in front and they lead 4-1. #MensWorlds pic.twitter.com/HNIRviRCMl
Otrais periods sācies ar līdzvērtīgāku cīņu. Somi vēl nav izdarījuši nevienu metienu uz Mitena vārtiem.
Latvija noķer somus uzbrukumā, taču aizsarga Cibuļska metienu no vārtu priekšas bloķē pretinieki.
Rezultāts nemainīgs - 1:3. Otrajā periodā nospēlētas jau astoņas minūtes.
Somija aktīvi spēlē aizsardzībā, Latvijai netiekot pie daudz izdevībām. Vienīgais nozīmīgais metiens Kristapam Zīlem, kurš tika bloķēts. Vairākums netika realizēts.
Deniss Smirnovs pārslido pāri visam laukumam, un viņu kavē somu kapteinis Aleksandrs Barkovs, tādējādi nopelnot noraidījumu.
Latvija pirmo reizi spēlē varēs spēlēt vairākumā. Līdz šim realizēti divi no pieciem.
Otrais periods, kurš zināms kā tālo soliņu periods, sācies. Latvija devās pirmā uzbrukumā, taču neko neizveidoja.
Rūdolfs Balcers ar gūtiem vārtiem 10. sekundē kļuvis par ātrāko vārtu guvēju Latvijas izlasē pasaules čempionātos. Līdz šim šis gods piederēja Mārtiņam Cipulim, kurš 2013. gadā pret Slovākiju (5:3) iemeta 15. sekundē.
Rūdolfs Balcers uzstāda rekordu - 10. sekundē gūtie vārti pret Somiju ir Latvijas izlases vēsturē ātrākie vārti pasaules čempionātā.— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) May 21, 2026
2013. gadā Mārtiņš Cipulis pret Slovākiju (5:3) iemeta 15. sekundē pic.twitter.com/QjhSXKJkbv
"Labi iesākām, bet iedevām viņiem vairākumus. Par daudz viņiem atļāvām," pēc pirmā perioda teica Renārs Krastenbergs, kurš uzsvēra disciplīnas trūkumu.
Pirmajā periodā somu dominanci pierāda metienu skaits. Somija veikusi veselus 15 metienus, bet Latvijai tikai trīs metieni. Tātad somi izdarījuši par piecām reizēm vairāk metienu.
Perioda beigās Somijai bija iespēja vēl gūt vārtus, taču dažas reizes glāba Mareks Mitens. Pirmais periods noslēdzies ar rezultātu 1:3!
Tas tika labi sākts, taču kopumā visa perioda gaitā dominēja Somija, kurai par labu nāca divi vairākumi. Pēc tiem ātri vien viņi divas reizes izcēlās.
Latvija aizraujas uzbrukumā un dod pretuzbrukuma iespēju Somijai, kas ļauj doties Saku Menalainenam vienatnē pret Mitenu, izmantojot to un dubultojot Somijas vadību - 3:1.
Saku Maenalanen scores on the breakaway and Finland has a 3-1 lead.— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 21, 2026
They've been in full control since that early GA. #MensWorlds pic.twitter.com/5bP31iWVeJ
Latvijas hokejisti pirmajās trijās spēlēs guvusi vienu uzvaru, ar 2:0 apspēlējot Vāciju. Divās spēlēs zaudēts – ar 2:4 pret Šveici un svarīgā spēlē ar 1:3 pret Austriju.
Somijas hokejisti turnīrā vēl nav zaudējuši punktus – trijos mačos tikpat uzvaras. Ar 3:1 pieveikta Vācija, ar 4:1 Ungārija, savukārt ar 6:2 ASV. Pirms abu vienību spēles somi atpūtušies divas dienas – pēdējo maču vienība aizvadīja 18. maijā. Latvijai viena brīvdiena. Somi arī tikuši pie papildspēka - uzbrucēja Mikaēla Granlunda, kura ierašanos iztraucēja kāda Latvijas fane.
Līdz šim abas komandas viena pret otru pasaules čempionātos spēlējušas 11 reizes - deviņas uzvaras somiem, viena Latvijai un vienu reizi fiksēts neizšķirts. Pirms gada Somija grupā bija pārāka ar 2:1. A grupas tabulā pēc trīs aizvadītajām spēlēm Somija ar deviņiem punktiem ir otrā, bet Latvija ar trīs - sestā.
Latvijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
Somijas hokeja izlases sastāvs:
Vārtsargi: Harri Sateri ("Biel-Bienne", Šveice), Justuss Antunens (Nešvilas "Predators", NHL), Jonass Korpisalo (Bostonas "Bruins", NHL)
Aizsargi: Olli Mēta (Kalgari "Flames", NHL), Mikko Lehtonens (Cīrihes "Lions", Šveice), Henri Jokiharju (Bostonas "Bruins", NHL), Vili Sārijervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Nikolass Matinpalo (Otavas "Senators", NHL), Ville Heinola (Vinipegas "Jets", NHL), Mikaels Sepele (Prāgas "Sparta", Čehija), Urho Vākanainens (Ņujorkas "Rangers", NHL)
Uzbrucēji: Jesse Puljujervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Antons Lundels (Floridas "Panthers", NHL), Aleksandrs Barkovs (Floridas "Panthers, NHL), Valteri Merela ("Bern", Šveice), Patriks Puistola ("Orebro", Zviedrija), Sami Peiverinta (HPK, Somija), Hanness Bjerninens ("Tigers", Šveice), Janne Kuokanens ("Redhawks", Zviedrija), Ātu Reti (Vankūveras "Canucks", NHL), Ēmils Erholcs ("Karpat", Somija), Sakari Manninens (Ženēvas "Servette", Šveice), Saku Mēnalanens ("Tigers", Šveice), Teuvo Tereveinens (Čikāgas "Blackhawks"), Lenni Hemenaho (Ņūdžersijas "Devils", NHL).