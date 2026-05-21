Balcers ātri iemet, taču somi pierāda savu spēku (1:4 rit 2. periods). TEKSTA TIEŠRAIDE
Foto: IMAGO/justpictures.ch
Rūdolfs Balcers atkārtojis Latvijas hokejistu gūto vārtu rekordu pasaules čempionātos.
Hokejs

Balcers ātri iemet, taču somi pierāda savu spēku (1:4 rit 2. periods). TEKSTA TIEŠRAIDE

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Šodien no plkst. 17:20 Latvijas hokejisti aizvadīs 2026. gada pasaules čempionāta hokejā spēli pret Somiju. Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi.

Balcers ātri iemet, taču somi pierāda savu spēku (...

Grupas spēle pasaules čempionātā hokejā: Latvija pret Somiju

Šodien 18:23
SOMI GŪST CETURTOS VĀRTUS!

Somija izvirzās vadībā ar 4:1. Pēc ripas iemešanas zonā somi ir pie tās pirmie un no vārtu priekšas devītniekā met Valteri Merela, kuram tas ir otrais punkts spēlē (1+1). 

Šodien 18:20
Latvija nerealizē lielisku pretuzbrukumu

Otrais periods sācies ar līdzvērtīgāku cīņu. Somi vēl nav izdarījuši nevienu metienu uz Mitena vārtiem. 

Latvija noķer somus uzbrukumā, taču aizsarga Cibuļska metienu no vārtu priekšas bloķē pretinieki. 

Rezultāts nemainīgs - 1:3. Otrajā periodā nospēlētas jau astoņas minūtes. 

Šodien 18:14
Vairākums netiek izmantots

Somija aktīvi spēlē aizsardzībā, Latvijai netiekot pie daudz izdevībām. Vienīgais nozīmīgais metiens Kristapam Zīlem, kurš tika bloķēts. Vairākums netika realizēts. 

Šodien 18:12
Pirmais vairākums!

Deniss Smirnovs pārslido pāri visam laukumam, un viņu kavē somu kapteinis Aleksandrs Barkovs, tādējādi nopelnot noraidījumu.

Latvija pirmo reizi spēlē varēs spēlēt vairākumā. Līdz šim realizēti divi no pieciem. 

Šodien 18:10
Sākas otrais periods!

Otrais periods, kurš zināms kā tālo soliņu periods, sācies. Latvija devās pirmā uzbrukumā, taču neko neizveidoja. 

Šodien 17:59
Balcera vārti kļuvuši par Latvijas ātrākajiem pasaules čempionātos

Rūdolfs Balcers ar gūtiem vārtiem 10. sekundē kļuvis par ātrāko vārtu guvēju Latvijas izlasē pasaules čempionātos. Līdz šim šis gods piederēja Mārtiņam Cipulim, kurš 2013. gadā pret Slovākiju (5:3) iemeta 15. sekundē. 

Šodien 17:57
Krastenbergs vērš uzmanību uz disciplīnas trūkumu

"Labi iesākām, bet iedevām viņiem vairākumus. Par daudz viņiem atļāvām," pēc pirmā perioda teica Renārs Krastenbergs, kurš uzsvēra disciplīnas trūkumu. 

Šodien 17:55
Somiem piecas reizes vairāk metienu

Pirmajā periodā somu dominanci pierāda metienu skaits. Somija veikusi veselus 15 metienus, bet Latvijai tikai trīs metieni. Tātad somi izdarījuši par piecām reizēm vairāk metienu. 

Šodien 17:53
Pēc pirmā perioda 1:3!

Perioda beigās Somijai bija iespēja vēl gūt vārtus, taču dažas reizes glāba Mareks Mitens. Pirmais periods noslēdzies ar rezultātu 1:3! 

Tas tika labi sākts, taču kopumā visa perioda gaitā dominēja Somija, kurai par labu nāca divi vairākumi. Pēc tiem ātri vien viņi divas reizes izcēlās. 

Šodien 17:48
SOMI DUBULTO VADĪBU

Latvija aizraujas uzbrukumā un dod pretuzbrukuma iespēju Somijai, kas ļauj doties Saku Menalainenam vienatnē pret Mitenu, izmantojot to un dubultojot Somijas vadību - 3:1. 

Rādīt vairāk

Latvijas hokejisti pirmajās trijās spēlēs guvusi vienu uzvaru, ar 2:0 apspēlējot Vāciju. Divās spēlēs zaudēts – ar 2:4 pret Šveici un svarīgā spēlē ar 1:3 pret Austriju.

Somijas hokejisti turnīrā vēl nav zaudējuši punktus – trijos mačos tikpat uzvaras. Ar 3:1 pieveikta Vācija, ar 4:1 Ungārija, savukārt ar 6:2 ASV. Pirms abu vienību spēles somi atpūtušies divas dienas – pēdējo maču vienība aizvadīja 18. maijā. Latvijai viena brīvdiena. Somi arī tikuši pie papildspēka - uzbrucēja Mikaēla Granlunda, kura ierašanos iztraucēja kāda Latvijas fane

Līdz šim abas komandas viena pret otru pasaules čempionātos spēlējušas 11 reizes - deviņas uzvaras somiem, viena Latvijai un vienu reizi fiksēts neizšķirts. Pirms gada Somija grupā bija pārāka ar 2:1. A grupas tabulā pēc trīs aizvadītajām spēlēm Somija ar deviņiem punktiem ir otrā, bet Latvija ar trīs - sestā. 

Latvijas hokeja izlases sastāvs:

vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);

aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);

uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).

Somijas hokeja izlases sastāvs:

Vārtsargi: Harri Sateri ("Biel-Bienne", Šveice), Justuss Antunens (Nešvilas "Predators", NHL), Jonass Korpisalo (Bostonas "Bruins", NHL)

Aizsargi: Olli Mēta (Kalgari "Flames", NHL), Mikko Lehtonens (Cīrihes "Lions", Šveice), Henri Jokiharju (Bostonas "Bruins", NHL), Vili Sārijervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Nikolass Matinpalo (Otavas "Senators", NHL), Ville Heinola (Vinipegas "Jets", NHL), Mikaels Sepele (Prāgas "Sparta", Čehija), Urho Vākanainens (Ņujorkas "Rangers", NHL)

Uzbrucēji: Jesse Puljujervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Antons Lundels (Floridas "Panthers", NHL), Aleksandrs Barkovs (Floridas "Panthers, NHL), Valteri Merela ("Bern", Šveice), Patriks Puistola ("Orebro", Zviedrija), Sami Peiverinta (HPK, Somija), Hanness Bjerninens ("Tigers", Šveice), Janne Kuokanens ("Redhawks", Zviedrija), Ātu Reti (Vankūveras "Canucks", NHL), Ēmils Erholcs ("Karpat", Somija), Sakari Manninens (Ženēvas "Servette", Šveice), Saku Mēnalanens ("Tigers", Šveice), Teuvo Tereveinens (Čikāgas "Blackhawks"), Lenni Hemenaho (Ņūdžersijas "Devils", NHL). 

Tēmas

Toms AndersonsAustrijas hokeja izlasePatriks ZabusovsSlovēnijas hokeja izlaseUngārijas hokeja izlaseGustavs Dāvis GrigalsSandis VilmanisPasaules čempionāts hokejāDānijaASVNCAANHLKristofers BindulisVācijaKristers GudļevskisZviedrijaRed BullSlovākijaMārtiņš DzierkalsUngārijaZemgaleŠveiceČehijaLatvijas hokeja izlaseSomijaVācijas hokeja izlaseLatvijaOskars CibuļskisDānijas hokeja izlaseZviedrijas hokeja izlaseRūdolfs BalcersRalfs FreibergsŅujorkas "Rangers"Jonass KorpisaloOskars BatņaVankūveras "Canucks"Helsinku "Jokerit"Kalgari "Flames"Renārs KrastenbergsBostonas "Bruins"Vinipegas "Jets"Ņūdžersijas "Devils"Čikāgas "Blackhawks"Floridas "Panthers"Haralds EgleKristaps ZīleMareks MitensSlovākijas hokeja izlaseKanādas hokeja izlaseČehijas hokeja izlaseItālijas hokeja izlaseNorvēģijas hokeja izlaseŠveices hokeja izlaseSomijas hokeja izlaseASV hokeja izlaseLielbritānijas hokeja izlaseFilips BuncisDeniss SmirnovsOskars LapinskisLangnavas "Tigers""Bern"Ženēvas "Servette"Prāgas "Sparta"Roberts MamčicsLahtiMiks TumānovsGļebs ProhorenkovsOlivers MūrnieksAlberts ŠmitsKristaps SkrastiņšArtūrs Andžāns

Citi šobrīd lasa