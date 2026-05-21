Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpas ceļojums: sporta gars un jauniešu enerģija piepilda Pierīgu
19. un 20. maijā Latvijas Jaunatnes X olimpiādes lāpas ceļojums turpinājās Pierīgā, viesojoties Ropažos, Salaspilī, Ķekavā, Olainē un Mārupē, kur olimpisko liesmu svinīgi sagaidīja jaunie sportisti, treneri, pašvaldību pārstāvji un vietējās kopienas.
Visās pieturvietās lāpas ceļojums tika atzīmēts ar svinīgām ceremonijām, kurās mijās sporta paraugdemonstrējumi, jauniešu priekšnesumi, uzrunas un kopīgi simboliskie mirkļi. Olimpiskā liesma tika nodota no sportista sportistam, iesaistot dažādu sporta veidu jauniešus un olimpiešus, uzsverot paaudžu pēctecību un sporta vienojošo spēku.
Pasākumu laikā īpaši tika izcelta jauniešu līdzdalība - viņi ne tikai sagaidīja lāpu, bet arī aktīvi piedalījās tās stafetes posmos, skrienot, nesot karogus un simboliski iezīmējot katras pašvaldības sporta garu. Katrā vietā valdīja pacilājoša atmosfēra, ko papildināja vietējo mākslinieku un sporta kolektīvu priekšnesumi.
Lāpa turpinās ceļu Zemgalē, 26. un 27. maijā viesojoties Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Aizkrauklē un Jēkabpilī.
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas tiek atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma. Šogad Olimpiādē piedalīsies 41 Latvijas pašvaldības komandas - 7 valstspilsētas un 34 novadi - kopumā pulcējot vairāk kā 3600 jauno sportistu.
Savukārt 19. jūnijā un 20. jūnijā Valmieras pilsētas centrā norisināsies plašs Sporta un veselības forums, kā mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.