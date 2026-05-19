Rīgā notiks Baltijā pirmais neatliekamās medicīnas kongress
Rīgā šā gada 26. un 27. maijā norisināsies Pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress – līdz šim vērienīgākais neatliekamās medicīnas nozares pasākums Latvijā un pirmais šāda mēroga kongress Baltijas reģionā.
Pasākums notiks Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un pulcēs ārstus, pētniekus, docētājus, studentus un veselības aprūpes profesionāļus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Francijas un ASV, radot nozīmīgu platformu pieredzes apmaiņai, profesionālām diskusijām un starpvalstu sadarbībai neatliekamās medicīnas attīstībā.
Kongresa laikā eksperti diskutēs par aktuālākajiem izaicinājumiem neatliekamajā medicīnā, pacientu aprūpes kvalitāti, inovācijām diagnostikā un ārstēšanā, kā arī gatavību darbam krīzes situācijās. Programmā paredzētas zinātniskās lekcijas, paneļdiskusijas un praktiskās sesijas, īpašu uzmanību pievēršot starpdisciplinārai sadarbībai un pierādījumos balstītai pieejai.
Pasākuma nozīmi Baltijas mērogā uzsver arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule: "Pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress ir ļoti nozīmīgs pasākums mūsu reģionā, kas pirmo reizi kopš Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas vienkopus pulcēs neatliekamās medicīnas profesionāļus no visiem aprūpes posmiem – gan pirmsslimnīcas, gan stacionāru neatliekamās palīdzības, gan krīžu un ārkārtas situāciju pārvaldības jomām. Tā ir unikāla iespēja diskutēt par izglītību, profesionālo kvalifikāciju, zinātnes attīstību, hospitalizācijas tīklu organizēšanu un inovācijām neatliekamajā medicīnā."
Divu dienu programma ietvers gan praktiskās nodarbības, gan starptautisku zinātnisko konferenci. Kongresa pirmajā dienā – 26. maijā – RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, notiks reanimācijas sacensības profesionāļiem Baltic Emergency Medicine SimCup, praktisko prasmju darbnīcas, studentu tēžu konkurss Show Your Research, Latvijas Republikas Neatliekamās medicīnas asociācijas ikgadējā tikšanās un paneļdiskusija par neatliekamās medicīnas izglītības attīstību Baltijā.
Savukārt 27. maijā RSU aulā, Dzirciema ielā 16, notiks kongresa galvenā zinātniskā programma ar starptautisku ekspertu uzstāšanos trīs tematiskajās sekcijās – slimnīcu neatliekamā palīdzība, pirmsslimnīcas neatliekamā medicīna un civilmilitārā neatliekamā medicīna.
Kongresā tiks aplūkoti neatliekamās medicīnas izaicinājumi Baltijā un pasaulē, izvērtēta smagu traumu pārvaldība, slimnīcu gatavība ārkārtas situācijām, katastrofu medicīna, simulācijās balstīta izglītība, profesionālo kompetenču attīstība un veselības aprūpes sistēmas noturība krīzes situācijās. Programmā tiks pievērsta uzmanība arī civilmilitārajai sadarbībai un neatliekamās medicīnas lomai drošības un aizsardzības kontekstā. Starp galvenajiem runātājiem būs neatliekamās medicīnas eksperti no ASV, Francijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, tostarp Viskonsinas Universitātes Medicīnas un sabiedrības veselības skolas (University of Wisconsin School of Medicine & Public Health profesors Jānis Tupesis, Besansonas Universitātes slimnīcas (Besançon University Hospital) profesors Abdo Khoury, Viļņas Universitātes profesors Pranas Šerpytis, kā arī Igaunijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu biedrības prezidents Kuido Nõmm.
Kongresu atbalsta SIA "Tilde", nodrošinot reāllaika transkripciju un tulkojumu, kas palīdzēs veicināt starptautisku sadarbību un atvieglot komunikāciju dažādu valstu dalībniekiem. Pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress iecerēts kā ilgtermiņa iniciatīva, kas veicinās Baltijas valstu sadarbību, stiprinās neatliekamās medicīnas profesionālo kopienu un sekmēs nozares attīstību reģionā.