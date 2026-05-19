Revanšēties par zaudējumu pirms gada: Latvijas hokeja izlasei vēl viena svarīga spēle pasaules čempionātā
Šodien plkst. 17:20 Latvijas hokeja izlasei 2026. gada pasaules čempionāta grupā jāspēkojas pret Austriju, kas vēl nav zaudējusi punktus. Tiešraide LTV7 kanālā.
Austrija pirmajās divās spēlēs izmantojusi pateicīgo kalendāru, kur tai bijis jāspēlē pret Lielbritānijas (5:2) un Ungārijas (4:2) izlasēm. Abas apspēlētas, kas ļāvis iegūt maksimālos sešus punktus. Latvija pēc zaudējuma vienai no favorītēm Šveicei ar 2:4 vēlāk svarīgā spēlē pārspēja Vāciju (2:0).
Latvija izcīna pirmo uzvaru pasaules čempionātā, pieveicot Vāciju
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Vāciju.
Latvijas un Austrijas izlases līdz šim pasaules čempionāta elitē viena pret otru spēkojušās deviņas reizes un līdz šim savstarpējo spēļu bilanci ir par labu latviešiem - septiņas uzvaras. Pēdējā abu komandu spēlē uzvarēja pretinieks, turklāt pārliecinoši - abu vienību spēle pirms gada vēl varētu būt svaigā atmiņā. Abām tā kļuva par izšķirošo cīņu par ceturtdaļfinālu, Latvijai sabrūkot aizsardzībai. Austrija izmantoja pretuzbrukumus un svinēja panākumu ar 6:1. Austrieši reto reizi sasniedza izslēgšanas spēles, bet senākā vēsturē tie divas reizes kļuvuši par pasaules čempionāta medaļniekiem - bronza 1931. un 1947. gados.
Cits zaudējums pret Austriju piedzīvots 2013. gada grupu cīņās, piekāpjoties rezultatīvā spēlē ar 3:6. Tā toreiz kļuva par austriešu vienīgo uzvaru pamatlaikā, bet Latvija ar Francijas un Slovākijas pieveikšanu, kā arī zaudējumu Somijai papildlaikā no neveiksmes prata atgūties. Vēlāk tieši austrieši pameta elites divīziju.
Pārējos septiņos mačos laukumu kā uzvarētāji pametuši latvieši. Divos gadījumos komandas spēkojušās par vietas saglabāšanu elitē - līdz 2012. gadam formāts paredzēja, ka pēc grupu turnīra pēdējo vietu īpašnieces aizvada savstarpējās spēles, lai noskaidrotu vājākās. 2007. gadā Latvija bija pārāka ar 5:1, trīs no pieciem vārtiem iemetot septiņu minūšu laikā trešajā periodā, bet 2011. gadā bija pārāka ar 4:1. Šajā mačā trīs punkti (2+1) jau kādu laiku karjeru beigušajam Kasparam Saulietim.
Kopš 2015. gada abu komandu spēlēs uzvarētājs noskaidrojas spraigākos dueļos. Aleksandra Beļavska vienīgajā piegājienā pie Latvijas izlases stūres panākumu pagarinājumā dāvāja Kaspara Daugaviņa precīzais metiens. Vēlāk iegūtie divi punkti bija noderīgi turnīra tabulā, kas ļāva pēc zaudējuma Francijai pēc pamatlaika nosargāt vietu elitē.
2019. gadā Latvijai pret Austriju bija atklāšanas spēle. Trešais periods tika sākts ar vienas ripas pārsvaru, bet tad skaists vārtu guvums Rodrigo Ābolam. Tie vēlāk izrādījās uzvaras vārti visā spēlē. Ar četriem rezultativitātes punktiem izcēlās Rūdolfs Balcers (1+3), kurš rezultatīvi sācis 2026. gada čempionātu - pirmo divu spēļu laikā jau trīs punkti.
Harijam Vītoliņam pie treneru stūres bez viena zaudējuma vienu reizi austriešus izdevies arī pārspēt. Tā notika 2022. gadā, kad aizraujošā spēlē Latvija bija pārāka pēcspēles metienu sērijā (4:3). Ar uzvaras "bullīti" izcēlās Roberts Bukarts, bet 1+1 iekrāja viņa brālis, Rihards. Abi dažādu apsvērumu dēļ šajā pavasarī nav Latvijas izlasē.
Komandas vairākus gadus viena pret otru aizvada pārbaudes spēles, gatavojoties čempionātam. Šogad Rīgā uzvaras dalīja uz pusēm - pēc 3:4 zaudējuma sekoja sausā uzvara ar 1:0.
Latvija pieveic Austriju otrajā pārbaudes spēlē; 09.04.2026.
Latvijas vīriešu hokeja izlase, gatavojoties pasaules čempionātam, 9. aprīlī Rīgā otrajā no divām pārbaudes spēlēm uzvarēja Austriju.
Austrijas izlasē lielākā daļa pārstāv vietējās līgas komandas. Pirmajās divās spēlēs vārtu sargāšana uzticēta Davidam Kikertam un Atem Tolvanenam, kuri ir komandas biedri Zalcburgā. Abi ielaida pa diviem vārtiem. Pēc pirmajām divām spēlēm Austrijas rezultatīvākais hokejists ar četriem rezultativitātes punktiem ir aizsargs Timo Nikls un uzbrucējs Peters Šneiders. Trīs punkti Šveicē spēlējošajam Dominikam Cvergeram.
Pirmajās divās spēlēs austrieši labi izmantojuši momentus - to realizācija ir trešā labākā turnīrā (16,36%). Izmantoti divi no septiņiem vairākumiem (septītā vieta) un izturēti četri no sešiem mazākumiem (11. vieta).
Latvijas izlases pirmais vārtsargs ir Kristers Gudļevskis. Divos mačos viņam atvairīti 94,2 % metieni un ielaistas vidēji divas ripas. Rezultatīvākie ir Rūdolfs Balcers un Deniss Smirnovs - pirmajam trīs gūti vārti, bet otrajam trīs atdotas piespēles. Vēl divas piespēles Sandim Vilmanim.
Pirmo divu spēļu laikā ne tik labi vedies ar momentu realizāciju - 8,89% (12. vieta). Divi no pieciem realizētajiem vairākumiem (elements, kas kliboja iepriekšējos turnīros) dod pagaidām piekto vietu, bet vieni ielaisti vārti mazākumā no pieciem Latviju ierindo sestajā vietā šajā komponentē.
Latvijas uzvara dos tai vēl nozīmīgākās priekšrocības cīņā par ceturtdaļfināla sasniegšanu. Pēcāk grupā jāspēkojas pret Somijas, ASV, Lielbritānijas un Ungārijas valstsvienībām.
Latvijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
Austrijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Davids Kikerts, Ate Tolvanens (abi - (Zalcburgas "Red Bull"), Florians Vorauers (Klāgenfurtes AC);
aizsargi - Gregors Bībers (Engelholmas "Rogle", Zviedrija), Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals"), Davids Maiers, Timo Nikls, Klemenss Untervēgers (visi - Klāgenfurtes KAC), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg"), Pauls Štapelfelds, Filips Vimmers (abi - Zalcburgas "Red Bull"), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Tims Harnišs, Pauls Hūbers (abi - Grācas "99ers", Austrija), Mario Hūbers, Peters Šneiders, Lukass Tālers (visi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Leonards Kolariks (Pīterboro "Petes", OHL), Henriks Neibauers (Lincas "Black Wings"), Benjamins Nisners (Zalcburgas "Red Bull"), Maksimiliāns Rebernigs ("Villach"), Jans Šerzers (Renselēras RPI, NCAA), Simeons Švingers (Klāgenfurtes KAC), Leons Valners (Vīnes "Capitals"), Dominiks Cvergers ("Ambri-Piotta", Šveice).