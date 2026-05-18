Gildžess-Aleksandrs otro sezonu pēc kārtas atzīts par NBA vērtīgāko spēlētāju
Oklahomasitijas "Thunder" aizsargs Šejs Gildžess-Aleksandrs svētdien otro sezonu pēc kārtas tika atzīts par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vērtīgāko spēlētāju, saņemot MVP titulu.
Šosezon 27 gadus vecais Gildžess-Aleksandrs vidēji spēlē guva 31,1 punktu, atdeva 6,6 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 4,3 atlēkušās bumbas, palīdzot savai komandai izcīnīt 64 panākumus un uzvarēt regulārajā čempionātā.
Viņš pērn tika atzīts arī par NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Gildžess-Aleksanders kļuvis par 14. spēlētāju NBA vēsturē, kurš pie šāda goda ticis divas sezonas pēc kārtas.
May 17, 2026
Uz MVP titulu pretendēja arī Denveras "Nuggets" centra spēlētājs Nikola Jokičs un Sanantonio "Spurs" centrs Viktors Vembanjama. Jokičs karjeras laikā atzīts par MVP trīs reizes. Šis ir piektais gads pēc kārtas, kad visi trīs balvas finālisti ir dzimuši ārpus ASV.