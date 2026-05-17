Baldone 26. maijā var palikt bez elektrības
Baldones pilsētā notiks plaši ielu apgaismojuma remontdarbi.
Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” paziņo, ka, turpinot infrastruktūras uzlabojumus, 26. maijā Baldones pilsētā notiks plaši ielu apgaismojuma remontdarbi. Šo darbu gaitā atsevišķos ielu posmos uz noteiktu laiku tiks pārtraukta elektroapgāde.

Baldonē elektroapgādes pārtraukums paredzēts no plkst. 10.20 līdz 16.00: Lapegļu, Vanagkalnu, Vītolu un Dīķu ielās. Šāds pārtraukums var ietekmēt mājsaimniecību elektroierīču darbību, tādēļ iedzīvotāji aicināti savlaicīgi plānot ikdienas darbus un, ja nepieciešams, atvienot jutīgākās ierīces no elektrotīkla.

Pēc darbu pabeigšanas elektroapgāde tiks atjaunota bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 16.00.

AS “Sadales tīkls” papildus individuāli informēs mājsaimniecības un klientus, kurus skars ieplānotais atslēgums.

