Ieraugot policiju, metas bēgt! Rīgā daudzi ēdienu kurjeri neievēro aizliegumu braukt pa ietvēm. VIDEO
Neskatoties uz spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem, daudzi ēdienu piegādes kurjeri Rīgā turpina ignorēt aizliegumu ar velosipēdiem pārvietoties pa gājēju ietvēm, vēsta "TV3 Ziņas".
Kā liecina Valsts policijas (VP) apkopotā statistika, kopš 1. maija par braukšanu pa ietvi ir uzsākti četri administratīvā pārkāpuma procesi pret elektrovelosipēdu vadītājiem un pieci – pret pašgājēju velosipēdu vadītājiem.
Raidījuma novērojumi liecina, ka reālais pārkāpēju skaits pilsētvidē ir ievērojami lielāks. Reida laikā fiksēts arī gadījums Aleksandra Čaka ielā, kad kāds kurjers, ieraugot policijas ekipāžu, no notikuma vietas aizbēga.
VP skaidro, ka patlaban likumsargi galveno uzmanību pievērš preventīvajam darbam. Daudzi pārbaudes laikā apturētie kurjeri apgalvoja, ka nav bijuši informēti par noteikumiem, kas attiecas uz viņu izmantotajiem spēkratiem un liedz ar tiem braukt pa ietvi.
Aptaujātie ārvalstu kurjeri televīzijas sižetā atzina, ka noteikumi gājēju drošībai ir pamatoti, taču vienlaikus vērsa uzmanību uz drošības riskiem, pārvietojoties pa brauktuvi. Pēc piegādātāju teiktā, dalīt ceļu ar automašīnām ir bīstami, jo autovadītāji bieži izrāda neiecietību, izmantojot skaņas signālus, un neizprot kurjeru tiesības atrasties uz brauktuves.