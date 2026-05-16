Otrajā periodā Šveice bombardē Gudļevski, Latvija iemet skaistus vārtus, taču pretinieki gūst vairāk
Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta pirmajā mačā pēc otrā perioda ar rezultātu 1:2 zaudē Šveicei. Otrajā periodā mājinieku pārsvars bija graujošs, metot 22 reizes pret Latvijas 6, kopumā spēlē 34 pret 11.
Maču no Cīrihes tiešraidē translē kanālā LTV7. Latvijas izlases labā vārtus guvis Rūdolfs Balcers.
Jau spēles pirmajā minūtē Latvijas izlase tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču tā laikā nopietni apdraudēt pretinieku vārtus neizdevās. Vienādos sastāvos lielākoties uzbruka šveicieši, bet veiksmīgi vārtos darbojās Kristers Gudļevskis.
Tuvojoties perioda beigām, Balcers un Sandis Vilmanis vārtu priekšā centās iedabūt ripu vārtos, taču Sandro Ešlimans palika nepārspēts. Turpinājumā Oskars Batņa par pretinieka klupināšanu pirmo reizi spēlē atstāja Latviju mazākumā. Spēlējot jau vienādos sastāvos, Latvijas izlasi no nonākšanas iedzinējos glāba vārtu pārliktnis.
Jau otrā perioda pirmajā minūtē Latvijas izlasi mazākumā atstāja Gudļevskis, kura vietā uz noraidīto soliņa devās Deniss Smirnovs. Mazākumā latvieši noturējās, un turpinājumā Šveices hokejisti ar aktīvo spēli iespieda Latvijas izlasi aizsardzības zonā.
Perioda vidū straujā pretuzbrukumā Niko Hišīrs piespēlēja ripu Timo Maieram, kurš ar zibenīgu metienu panāca 1:0. Pēc pusotras minūtes latvieši izlīdzināja rezultātu - Vilmanis izcīnīja ripu, ieslidoja zonā un piespēlēja to Balceram, kurš pie vārtiem bija precīzs.
Trešdaļas otrajā pusē pēc Ralfa Freiberga pārkāpuma Latvija palika mazākumā un trīs minūtes pirms perioda beigām pretiniekiem vairākumu realizēja Damjēns Riats.
Olivers Mūrnieks 17 gadu vecumā kļuvis par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kurš piedalījies pasaules čempionāta spēlēs.
Latvijas hokejistiem šī ir pirmā spēle, bet Šveice piektdien ar 3:1 pārspēja ASV.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās svētdien un tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 - ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.