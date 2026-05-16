Eļina Svitoļina ar Romas turnīra trofeju
Šodien 23:11
Eļina Svitoļina triumfē Romas "WTA 1000" turnīrā
Ukrainas tenisiste Eļina Svitoļina sestdien izcīnīja Romas "WTA 1000" sērijas turnīra titulu.
Planētas desmitā rakete Svitoļina, kura šajā turnīrā bija izsēta ar septīto numuru, finālā ar rezultātu 6-4, 6-7 (3:7), 6-2 uzvarēja trešo numuru saņēmušo amerikānieti Koriju Gofu (WTA 4.).
Pirms Francijas atklātā čempionāta Svitoļina rangā pakāpsies uz septīto vietu.
Svitoļina iepriekš "WTA 1000" titulu izcīnīja pirms astoņiem gadiem, arī uzvarot Romas turnīrā. "WTA 1000" finālu šogad viņa sasniedza arī turnīrā Dubaijā, taču cīņā par titulu zaudēja amerikānietei Džesikai Pegulai.