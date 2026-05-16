Somija un Kanāda bez problēmām turpina uzvaru gājienu pasaules čempionātā
Somijas un Kanādas vīriešu hokeja izlases sestdien Šveicē izcīnīja pārliecinošas uzvaras pasaules čempionāta spēlēs, pieveicot attiecīgi Ungāriju un Itāliju.
Somijas hokejisti A apakšgrupas spēlē ar 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) pārspēja Ungāriju. Pirmo periodu ungāri noturēja pretiniekus, taču jau otrās trešdaļas pirmajā minūtē ripu vārtos ieraidīja Ville Heinola. Turpinājumā vārtu guvumiem apmainījās Jesse Puljujervi un Balāšs Soboks, bet četras minūtes pirms došanās pārtraukumā 3:1 panāca Janne Koukanens. Ceturtos vārtus somiem guva Puljujervi, kuram šajā mačā bija arī viena rezultatīva piespēle.
Spēles dienā kļuva zināms, ka savainojuma dēļ čempionātu nevarēs turpināt uzbrucējs Teuvo Tereveinens.
A grupā Somijai ir seši punkti divās spēlēs, Austrija un Šveice vienīgajās spēlēs guva trīs punktus, bet bez punktiem ir Vācija, ASV, Lielbritānija un Ungārija, kā arī Latvija, kas pirmo maču aizvadīs sestdien.
Savukārt Kanāda B grupā ar 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) uzveica Itāliju. Divi vārti un rezultatīva piespēle bija Maklinam Selebrīni, tāpat itāļus pārspēja Dilans Holovejs, Freizers Mintens, Evans Bušārs un Raiens O'Railijs. Itālijas hokejisti pa Kema Talbota vārtiem meta 19 reizes, bet kanādieši atbildēja ar 41 metienu.
Kanādai divās spēlēs ir seši punkti, Čehija un Slovākija guvušas pa trīs punktiem vienā spēlē, savukārt bez punktiem cīnās Norvēģija, Zviedrija, Dānija un Itālija, bet Slovēnijai vēl pirmā spēle ir priekšā.
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.