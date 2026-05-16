"Super Nova" sagādā kārtējo zaudējumu virslīgas debitantei "Ogre United"
"Super Nova" komanda sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 13. kārtas mačā mājās ar rezultātu 3:1 (2:1) pārspēja "Ogre United". "Super Nova" komandai vārtus guva Agris Glaudāns, Ņikita Barkovskis un Valerijs Lizunovs. Ogrēniešiem vārtu guvumu sagādāja Jegors Cīrulis ar bumbu savos vārtos.
Mača 11. minūtē pēc piespēles soda laukumā bumba nonāca pie Glaudāna, kurš apmēram no desmit metriem sita to mērķī. Spēles 26. minūtē Cīrulis iesita bumbu savos vārtos, un rezultāts kļuva 1:1, bet vadību "Super Nova" atguva 42. minūtē, kad pēc stūra sitiena Barkovskis bija precīzs no soda laukuma līnijas.
Otrajā puslaikā Mārcis Ošs nopelnīja mājiniekiem iespēju izpildīt 11 metru soda sitienu, kuru 62. minūtē realizēja Lizunovs.
Vēl šodien "Riga" tiksies ar "Jelgavu".
Piektdien 13. kārtas pirmajā mačā "Grobiņa" mājās ar 3:3 cīnījās neizšķirti ar "Tukums 2000".
Svētdien 13. kārtas noslēgumā RFS viesosies pie "Audas"un "Liepāja" savā laukumā spēkosies ar "Daugavpili".
Pēc 12 spēļu kārtām RFS ar 31 punktu ir līdere, "Riga" ar 29 punktiem ir otrā, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. Tālāk ar 17 punktiem ir "Super Nova", 15 punkti ir "Liepājai", 14 - "Daugavpilij", "Tukums 2000" ir 13 punkti 13 spēlēs, "Grobiņa" un "Jelgava" iekrājušas pa 12 punktiem attiecīgi 13 un 12 spēlēs. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.