RFS uzvar “Daugavpili” un atgūst līderpozīcijas virslīgā
RFS "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 12. kārtas noslēgumā pārspēja "Daugavpili" un atguva līderpozīcijas.
RFS viesos uzvarēja ar rezultātu 1:0 (1:0).
Vienīgos vārtus spēles 34. minūtē guva Darko Lemajičs, kurš ar galvu raidīja bumbu mājinieku vārtos.
⚡️ @RFSDaily vārtu guvums uzvarā pār @DaugavpilsBFC !— Tonybet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 13, 2026
⚽️ 34' Lemajič (FC RFS) pic.twitter.com/AlCWgEHfV7
Sezonas pirmajā duelī RFS pārspēja "Daugavpili" ar 4:1.
Pirmdien 12. kārtas pirmajās spēlēs "Grobiņa" mājās ar 0:0 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu", un "Tukums 2000" viesos ar 1:1 spēlēja neizšķirti ar "Super Nova", bet otrdien "Liepāja" ar 4:1 guva panākumu pār "Ogre United", un "Riga" ar tādu pašu rezultātu apspēlēja "Auda".
Ar 31 punktu 12 spēlēs RFS ir atguvusi līderpozīcijas, "Riga" ar 29 punktiem ir otrā, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. Tālāk ar 15 punktiem ir "Liepāja", 14 punkti ir gan "Super Nova", gan "Daugavpilij", pa 12 punktiem izcīnījušas "Tukums 2000" un "Jelgava", "Grobiņai" ir 11 punkti. Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.