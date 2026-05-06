Par favorītēm uzskatītās "Pistons" un "Thunder" ar uzvarām sāk NBA konferenču pusfinālus
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra konferenču pusfinālus otrdien ar panākumiem uzsāka favorītes Oklahomasitijas "Thunder" un Detroitas "Pistons".
Rietumu konferences pusfināla pirmajā mačā regulārā čempionāta uzvarētāja un pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder" savā laukumā ar 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18) pieveica Losandželosas "Lakers".
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Čets Holmgrens, kura kontā arī 12 izcīnītas atlēkušās bumbas, bet pa 18 punktiem guva Šejs Gildžess-Aleksandrs un Eidžejs Mičels. "Lakers" sastāvā 27 punktus guva veterāns Lebrons Džeimss, 18 punktus pievienoja Rui Hačimura, bet 12 punkti bija Markusa Smārta kontā.
Losandželosas komandai šī bija vismazrezultatīvākā spēle izslēgšanas turnīrā pēdējo piecu gadu laikā. Traumu dēļ "Thunder" šajā spēlē bija jāiztiek bez Džeilena Viljamsa, bet "Lakers" izslēgšanas mačos joprojām nevar palīdzēt Luka Dončičs.
Sērijas otrā spēle Oklahomasitijā norisināsies piektdienas rītā pēc Latvijas laika, bet tad divi mači notiks "Lakers" laukumā. Otrajā Rietumu konferences pusfināla pārī Minesotas "Timberwolves" ir vadībā 1-0 sērijā ar Sanantonio "Spurs".
Tikmēr Austrumu konferences pusfinālā Detroitas "Pistons" otrdien savā laukumā ar 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25) pieveica Klīvlendas "Cavaliers", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-0. Mājiniekiem 23 punktus guva Keids Kaningems, 20 punktus - Tobiass Heriss, bet 19 punktus pievienoja Dankans Robinsons. "Cavaliers" sastāvā ar 23 punktiem izcēlās Donovans Mičels, 22 punktus sakrāja Džeimss Hārdens, bet 19 punktus guva Makss Strass. Hārdens pēc iemestajiem punktiem kļuvis par NBA 11. visu laiku rezultatīvāko basketbolistu izslēgšanas mačos - 4046 punkti.
Congrats to @JHarden13 of the @cavs for moving up to 11th on the all-time playoff SCORING list!— NBA (@NBA) May 6, 2026
Otrā spēle "Pistons" laukumā tiks aizvadīta naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, bet tad sērija pārcelsies uz Klīvlendu, kur norisināsies dueļa trešais un ceturtais mačs. Austrumu konferences otrajā pusfināla pārī Ņujorkas "Knicks" ir vadībā 1-0 sērijā ar Filadelfijas "76ers". NBA vēsturē konferenču pusfinālu pirmo maču uzvarētāji finālu sasniedz 73,6% gadījumu.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".