Ar pēdējām divām mājas spēlēm Latvijas hokejisti noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam
Šodien, 6. maijā un rīt, 7. maijā, Latvijas hokeja izlase "Xiaomi Arena" pret Norvēģiju aizvadīs pēdējās divas pārbaudes spēles pirms 2026. gada pasaules čempionātu. Abu spēļu sākums 19:00, tiešraide TV6.
Līdzšinējās sešās pārbaudes spēlēs Harija Vītoliņa trenētā izlase spējusi gūt četras uzvaras. Ar 1:0 pieveikta Austrija, ar 2:1 Somija un Dānija, bet ar 5:1 - Slovākija. Divās spēlēs zaudēts - vispirms ar 3:4 Austrijai, bet vēlāk ar 2:5 Slovākijai. Norvēģijas izlase līdz šim nav aizvadījusi daudz pārbaudes spēļu. 30. aprīlī valstsvienība ar 1:3 atzina Dānijas pārākumu, bet 1. maijā ar 2:1 apspēlēja Ungāriju.
Latvijas hokejistiem šīs kļūs par pēdējām divām pārbaudes cīņām. Dienu pirms tām izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš lēma atskaitīt piecus hokejistus no kandidātu loka - uzbrucējus Kārli Ozoliņu un Rodžeru Bukartu, kā arī aizsargus Niku Feņenko (uzvaras vārtu autors OHL finālsērijas piektajā spēlē), Nauri Sējēju un Bogdanu Hodasu.
Tāpat ir viens papildinājums. Kopš šīs nedēļas ar izlasi trenējas Sandis Vilmanis, kurš šīs sezonas laikā pierakstījās arī NHL, Floridas "Panthers" sastāvā. Tās rindās viņam 19 spēlēs trīs vārti un divas piespēles, savukārt AHL latvietis iekrāja 38 punktus regulārajā turnīrā (17+21) un vienu trijās izslēgšanas spēlēs. Vilmanis oficiālos turnīros Latvijas rindās debitēja 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, četros mačos paliekot bez punktiem.
No Latvijas izlases kandidātiem lielākā pieredzes pasaules čempionātos ir aizsargam Oskaram Cibuļskim - viņam jau 11 aizvadīti turnīri. Deviņos piedalījies Ralfs Freibergs, savukārt astoņos uzbrucējs Rihards Bukarts.
Norvēģijas izlase uz Rīgu dosies ar Eiropā spēlējošu hokejistu sastāvu. Oskara Batņas komandas biedrs Lahti "Pelicans" bijis aizsargs Juhanness Juhannesens, bet kopā ar Albertu Šmitu Mikeli "Jukurit" daļu sezonas pavadījis Tomass Ulsens. Bez Norvēģijas klubu pārstāvniecības daļa spēlētāju pārstāv dažādus Zviedrijas augstākās līgas klubus.
Vien 18 gadus vecais Tīnuss Koblars pagājušajā sezonā Zviedrijas kluba "Leksands" sastāvā SHL nospēlēja 47 spēles, izceļoties ar 14 punktiem (8+6). Pagājušā gada NHL draftā viņu ar 64. numuru izraudzījās Toronto "Maple Leafs". Šī gada NHL draftā, kurā augstu vietu paredz Albertam Šmitam, varētu izraudzīties norvēģu uzbrucēju Niklasu Āramu Ulsenu, kurš spēlē "Orebro" sistēmā. Dažādās prognozēs viņam paredz vietu pirmās kārtas beigās vai otrās kārtas sākumā.
NHL neuzspēlēja Emilio Petešens, kuru 2018. gada drafta sestajā kārtā izraudzījās Kalgari "Flames". Pēc piecām sezonām AHL viņš pagājušajā atgriezās Eiropā, Zviedrijas "Djurgardens" sastāvā tiekot pie 40 rezultativitātes punktiem (20+20).
2026. gada pasaules čempionāts hokejā gaidāms Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokeja izlase A grupā spēkosies pret mājinieci Šveici, kā arī olimpisko čempioni ASV, Somiju, Vāciju, Ungāriju, Lielbritāniju un Austriju. Otru grupu veidos Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Alvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija-2), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija)
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija).
Norvēģijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Matiass Ārnkvērns ("Valerenga", Norvēģija), Henriks Heukelanns (Štraubingas "Tigers", Vācija), Tubīass Nurmanns ("Frolunda", Zviedrija);
aizsargi - Adrians Dānielsens ("Valerenga", Norvēģija), Juhanness Juhannesens (Lahti"Pelicans", Somija), Sanders Volls Engebrotens ("Karlskoga", Zviedrija), Sanders Hurūds ("Storhamar", Norvēģija), Viktors Koperstads ("Mora IK", Zviedrija), Kristians Kosastuls, Emīls Vasendens (abi - "Frisk Asker", Norvēģija), Kristians Estbī (Stavangeras "Oilers");
uzbrucēji - Jākobs Beglunns, Andreass Martinsens, Martins Renills (visi - "Storhamar", Norvēģija), Patriks Elvsvēns (Stavangeras "Oilers"), Mikels Ēriksens ("Farjestad", Zviedrija), Tīnuss Koblars ("Leksand", Zviedrija), Eskills Ulsens ("Linkoping", Zviedrija), Mikels Ulsens ("Almtuna", Zviedrija), Tomass Ulsens (Mikeli "Jukurit", Somija), Niklass Ārams Ulsens ("Orebro", Zviedrija), Emilio Petešens, Hovars Salstens (abi - "Djurgaden", Zviedrija), Eiriks Salstens (Izerlonas "Roosters", Vācija), Samuels Sulems (Estešundas IK, Zviedrija), Peters Vesterheims ("Malmo", Zviedrija).
