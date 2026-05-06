Robijs Viljamss piedzīvojis neparastu atgadījumu Maiami. Viņa sieva paliek bez vārdiem
Britu popzvaigzne Robijs Viljamss “Instagram” kontā parādījis savu jauno izskatu, publicējot fotogrāfiju, kurā redzams pēc savāda negadījuma Maiami.
Dziedātājs pastāstījis, ka allaž elegantā sieva Aīda Fīlda palikusi bez vārdiem, kad viņš atklājis, ka nolauzis gabaliņu priekšzoba… vienkārši tīrot zobus. Robijs arī piebildis, ka salabot zobu tik drīz neizdosies, jo viņa ārsts atrodas piecu stundu lidojuma attālumā.
Pie smaidošā selfija dziedātājs rakstīja: “Vakar vakarā tīrīju zobus. Ejot atpakaļ uz gultu, mēle pēkšņi sajuta kaut ko jaunu - tādu kā iedobīti, kā nelielu spraudziņu. Godīgi sakot, sajūta bija pat interesanta. Bet es vēl nebiju sapratis. Tikai tad, kad pasmaidīju Aīdai un viņa asi ievilka elpu, tajā brīdī man pieleca: ‘Ā, tas jaunais foršais efekts nozīmē, ka puse zoba ir pazudusi.’ Aīda smējās. Es smējos. Tad viņa teica, ka izskatos kā no filmas “Stulbs un vēl stulbāks”. Viņai taisnība - laikam tā arī ir.”
Robijs piebilda, ka viņam gaidāma virkne koncertu, tāpēc var nebūt laika zobu salabot, un jokojot sacīja, ka varbūt pienācis laiks mainīt savu tēlu. Viņš turpināja: “Lūk, situācija: es esmu Maiami, bet cilvēks, kurš man uztaisīja šos zobus, ir Losandželosā. Un man drīz paredzēti koncerti. Vai tas nozīmē, ka man jālido piecas stundas, lai salabotu zobu? Vai… varbūt tas tagad ir mans jaunais tēls? Ja nepaspēšu salabot, varbūt iekrāsot to vietu melnu — kā Glastonberijā ’95? Ko jūs sakāt — labošana vai jauns tēls? Lobijs Vivjamss x”
Liksta ar zobu atgadījusies neilgi pēc tam, kad Robijs publiski bija slavējis savu vecāko meitu Teodoru jeb Tediju, norādot, ka atvase ir talantīga un ar “brīnišķīgu balsi”, un varētu sekot tēva pēdās. Tomēr dziedātājs atzina, ka pagaidām neplāno ņemt viņu līdzi uz skatuves. 13 gadus vecā Tedija jau pērn debitēja kino un sākusi veidot aktrises karjeru, taču Robijs uzskata, ka viņai ir lieliskas vokālās dotības, lai kļūtu par dziedātāju.
“Negaidiet no Tedas albumu vēl pirms mana nākamā, bet viņa ir gatava sākt. Viņa ir ļoti, ļoti talantīga, viņai ir brīnišķīga balss un viņai viegli padodas dziesmu rakstīšana,” viņš pastāstīja izdevumam “The Sun”. Tomēr Robijs pauda cerību, ka meita nesteigsies un sāks karjeru tikai tad, kad būs tam gatava, lai tas “nesagrautu viņas pašapziņu”.
Robijs Viljamss ar sievu Aīdu un meitu Tediju filmas “Tinsel Town” pirmizrādē
“Jau vismaz trīs pēdējos gadus esmu gribējis, lai viņa kāptu uz skatuves un dziedātu kopā ar mani, bet redzot, kā sabiedrība kritizē citu slavenību bērnus, tas liek aizdomāties,” viņš piebilda.
Tedija nonāca uzmanības centrā aizvadītā gada novembrī, kad viņu nostādīja grūtas izvēles priekšā: kam viņa dotu priekšroku – sava tēva mūzikai vai popzvaigznes Teilores Sviftas dziesmām. Filmas “Tinsel Town” pirmizrādē viņai pajautāja, ko viņa izvēlētos, ja būtu iestrēgusi uz neapdzīvotas salas. Pēc pārdomu brīža viņa atbildēja: “Es tevi mīlu, Teilore… bet es palikšu ar savu tēti. Es viņu mīlu.”