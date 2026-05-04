FOTO: iedegta Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpa, kas uzsāks ceļu pa Latviju

Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpas iedegšana
Valsts svētkos, 4. maijā, pie Ventspils Dienvidu mola skatu torņa svinīgā ceremonijā tika iedegta Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpa, uzsākot tās ceļojumu cauri visai Latvijai.
Ventspils šim notikumam izvēlēta simboliski - tieši šeit 2002. gadā norisinājās pirmā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde. Lāpas iedegšana Ventspilī kļūs par sākuma punktu vienojošam ceļojumam cauri visai Latvijai.
Svinīgajā lāpas iedegšanas pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Raimonds Lazdiņš, uzsverot Olimpisko vērtību - cieņas, izcilības un draudzības - nozīmi jaunatnes sportā. Tāpat pasākumā piedalījās LOK goda prezidents Vilnis Baltiņš, kā arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, akcentējot pilsētas attīstīto sporta infrastruktūru un ilggadējās sporta tradīcijas. Savukārt, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Toms Upners izcēla gaidāmās Olimpiādes nozīmi novada attīstībā un jauniešu iesaistes veicināšanā.
Īpašu svinīgumu ceremonijai piešķīra brīdis, kad Latvijas rekordists svarcelšanā, Eiropas un pasaules čempionātu laureāts un Tokijas Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks Artūrs Plēsnieks nodeva lāpu Raimondam Lazdiņam, kurš to iededza, simboliski uzsākot Jaunatnes Olimpiādes lāpas stafeti.
Pēc svinīgā pasākuma Ventspilī Latvijas Jaunatnes Olimpiādes lāpa ceļoja tālāk uz Liepāju, kur tā tika svinīgi uzņemta. Liepājā lāpu sagaidīja domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, kurš pateicās par uzticēto godu uzņemt Jaunatnes Olimpiādes simbolu, vienlaikus novēlot veiksmi sacensību organizēšanā un plānošanā, kā arī uzsverot Liepājas sportisko garu un pilsētas kuplo dalībnieku skaitu gaidāmajās sacensībās.
Jau 5. maijā lāpa viesosies Grobiņā un Saldū, savukārt 6. maijā tā ceļos uz Kuldīgu, Talsiem un Tukumu, bet pēc tam turpinās savu ceļojumu pa Latviju līdz 18. jūnijā tiks svinīgi ienesta Jaunatnes Olimpiādes atklāšanas ceremonijā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā.
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas tiek atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma, kopumā pulcējot vairāk kā 3600 jauno sportistu no visas Latvijas.
Savukārt 19. jūnijā un 20. jūnijā Valmieras pilsētas centrā norisināsies plašs Sporta un veselības forums, kura mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.