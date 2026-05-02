RFS atspēlējas no divu vārtu deficīta un pārspēj "Ogre United"
RFS futbolisti sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas desmitās kārtas mačā atspēlējās no divu vārtu deficīta un viesos ar 4:3 (2:3) pārspēja debitanti "Ogre United".
Pēc spēlētām 15 minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Kristers Čudars, uz ko viesi atbildēja ar Ismaela Diomandē gūtiem vārtiem trīs minūtes vēlāk un panāca neizšķirtu.
Pirmā puslaika turpinājumā Čudars ar precīzu soda sitienu atjaunoja ogrēniešiem vienu vārtu pārsvaru, bet 42. minūtē Ogres vienības pārsvaru vēl dubultoja Emīls Evelons. Aptuveni minūti vēlāk Jānis Ikaunieks raidīja bumbu mājinieku vārtos, samazinot deficītu līdz minimumam.
Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām 12 minūtēm RFS izlīdzināja rezultātu pēc Žigas Lipuščeka vārtu guvuma, bet 90. minūtē 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Stefans Paničs, atnesot RFS panākumu.
Piektdien otrā apļa ievadā "Tukums 2000" mājās ar 5:0 sagrāva "Jelgavu", bet "Auda" viesos ar 2:1 uzveica "Super Nova" komandu. Sestdien dienas pirmajā mačā "Grobiņa" ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili".
Svētdien "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Liepāju".
RFS ar 25 punktiem desmit spēlēs ir līdere, "Auda" iekrājusi 22 punktus, bet 20 punktus deviņos mačos guvusi "Riga". "Daugavpilij" ir 14 punkti desmit spēlēs, "Super Nova" tikusi pie 13 punktiem, un labāko sešinieku ar 12 punktiem noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir desmit punkti desmit cīņās, pa astoņiem izcīnījušas "Tukums 2000" un "Jelgava", bet trīs punktus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.