"Lakers" kļūst par "Thunder" pretinieci NBA izslēgšanas turnīra otrajā kārtā
Losandželosas "Lakers" piektdien nodrošināja vietu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, kurā spēkosies ar pagājušās sezonas čempioni Oklahomasitijas "Thunder".
Rietumu konferences ceturtdaļfināla sestajā mačā "Lakers" viesos ar 98:78 (23:18, 26:13, 22:24, 27:23) pārspēja Hjūstonas "Rockets" un sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-2.
Losandželosas komandas uzvaru ar 28 punktiem, astoņām rezultatīvām piespēlēm un septiņām bumbām zem groziem sekmēja Lebrons Džeimss, 21 punktu pievienoja Rui Hačimura, bet Ostins Rīvzs maču noslēdza ar 15 punktiem.
"Rockets" no zaudējuma sērijā neglāba Eimens Tompsons un Alperens Šengins, kuri guva attiecīgi 18 un 17 punktus, bet vēl 14 punktus iekrāja Tari Īsons.
"Lakers" pretiniece Rietumu konferences pusfinālā būs "Thunder", kas ceturtdaļfinālā ar 4-2 uzvarēja Fīniksas "Suns".
Savukārt Austrumu konferencē sērijās neizšķirtu panāca Toronto "Raptors" un Detroitas "Pistons".
"Raptors" mājās ar 112:110 (32:32, 29:19, 31:30, 12:23, 8:6) pagarinājumā uzvarēja Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā izlīdzināja rezultātu 3-3.
Toronto komandai uzvaru papildlaika pēdējā sekundē izrāva Rovans Aleksandrs Barets, kurš realizēja tālmetienu un palīdzēja "Raptors" tikt pie divu punktu pārsvara.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem un 14 rezultatīvām piespēlēm bija Skotijs Bārnss, kamēr Barets un Dža'Kobe Valters pievienoja pa 24 punktiem. "Cavaliers" labā 26 punktus guva Evans Moblijs, kurš arī izcīnīja 14 atlēkušās bumbas.
Tikmēr "Pistons" viesos ar 93:79 (26:25, 12:35, 24:11, 31:8) apspēlēja Orlando "Magic" un panāca 3-3.
Detroitas vienībā Keids Kaningems izcēlās ar 32 punktiem un desmit bumbām zem groziem, un Tobiass Heriss guva vēl 22 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. "Magic" rindās 17 punktus iekrāja Paolo Bankero un Desmonds Beins.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".