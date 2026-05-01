"Audas" futbolisti izrauj uzvaru pār "Super Nova"
Hosue Vergaram izceļoties ar diviem gūtiem vārtiem puslaiku beigās, "Auda" piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas desmitās kārtas spēlē viesos ar 2:1 (1:1) uzveica "Super Nova" komandu.
18 gadus vecais panamietis Vergara šosezon pretiniekus pārspējis astoņas reizes un ir līgas labākais vārtu guvējs.
Mača 34. minūtē pēc Fakundo Garsijas tālas piespēles Valerijs Lizunovs saņēma bumbu un no soda laukuma robežas ar zemu sitienu raidīja vārtos, panākdams 1:0 "Super Nova" labā. Pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē viesi izlīdzināja rezultātu, pēc Vallija Fofanā piespēles no kreisās malas bumbu vienā pieskārienā vārtos raidot Vergaram.
Neizšķirts uz rezultāta tablo bija līdz 85. minūtei, kurā pēc Tina Hrvoja centrējuma uz kreiso vārtu stabu Vergara ieraidīja bumbu tīklā un panāca 2:1.
Pirms tam "Tukums 2000" komanda izcīnīja pirmo uzvaru sezonā, mājās ar 5:0 (3:0) pārspējot vienu no tiešajām konkurentēm "Jelgavu".
Desmitās kārtas turpinājumā sestdien "Grobiņa" mājās spēlēs ar "Daugavpili" un RFS viesosies pie "Ogre United", bet svētdien "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Liepāju".
Pa 22 punktiem deviņās un desmit spēlēs ir RFS un "Auda" komandā, 20 punktus deviņos mačos guvusi "Riga".,"Super Nova" un "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko sešinieku ar 12 punktiem noslēdz "Liepāja". "Grobiņai" ir deviņi punkti, pa astoņiem izcīnījušas "Tukums 2000" un "Jelgava", bet trīs punktus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.