"Ventspils" nonāk uzvaras attālumā no LBL fināla, sakaujot čempioni "VEF Rīga" trešajā pusfināla spēlē
"Ventspils" ceturtdien guva panākumu "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas trešajā mačā un nonāca uzvaras attālumā no iekļūšanas finālā. "Ventspils" viesos ar 82:59 (20:14, 27:20, 15:13, 20:12) pārspēja "VEF Rīga" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-1.
Ventspilnieku uzvaru ar 15 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām sekmēja Armands Urķis, Edvards Mežulis un Ārons Džonsons Kešs guva pa 13 punktiem, bet Braients Tomass pievienoja desmit punktus un septiņas bumbas zem groziem.
Mājiniekus no zaudējuma neglāba Rodrigo Būmeisters, kurš ar 12 punktiem bija rezultatīvākais "VEF Rīga" rindās, kamēr deviņus punktus iekrāja Kamau Stoukss un Toni Točaks.
Pusfināla pirmajā spēlē "VEF Rīga" basketbolisti mājās bija pārāki ar 87:76, bet otrajā ar 86:84 savā laukumā pie panākuma tika "Ventspils".
Ventspilnieki ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Ogri", kamēr rīdzinieki uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Abas komandas šosezon tikušās četras reizes Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačos. Pamatturnīrā abas reizes pārāki bija "vefieši", un ceturtdaļfināla sērijā "VEF Rīga" uzvarēja ar 2-1.
Otrā pusfinālā spēkojas "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Rīgas zeļļi/Sefinance". Pēc trīs mačiem sērijā ar 2-1 vadībā ir valmierieši.
"Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".