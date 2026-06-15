Sabiedrība
Šodien 06:11
TESTS. Cik daudz tu zini par videi draudzīgiem pilsētas transporta risinājumiem?
Vai nākotnes pilsētās auto lidos pa gaisu, vai visi brauks ar velosipēdiem? To mēs nezinām, bet rūpes par nākotni jau šodien ir mūsu visu ikdiena. Atbildi uz testa jautājumiem un uzzini, cik labi pārzini ilgtspējīgas mobilitātes principus.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.