"Spurs" pārliecinoši iesoļo otrajā kārtā; "Celtics" izgāž ceturto ceturtdaļu un neizmanto iespēju
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra otro kārtu otrdien pēc deviņu gadu pārtraukuma sasniedza Sanantonio "Spurs", kas Rietumu konferences ceturtdaļfinālā pieveica Portlendas "Trail Blazers" komandu.
"Spurs" mājās bija pārāka ar 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30), sērijā līdz četrām uzvarām gūstot panākumu ar 4-1. Uzvarētāju rindās De'Ārons Fokss guva 21 punktu, Džulians Šampanī pievienoja 19 punktus, bet pa 17 punktiem sakrāja debitants Dilans Hārpers un līgas labākais aizsardzības spēlētājs Viktors Vembanjama, kura rēķinā arī 14 atlēkušās bumbas zem groziem un seši bloķēti metieni. Viesus no zaudējuma un sezonas beigām neglāba Deni Avdijas 22 punkti, kamēr 12 punktus guva Džerami Grants.
"Spurs" komanda "play off" nebija spēlējusi pēdējās sešas sezonas, bet tālāk par pirmo kārtu pēdējo reizi tika 2016./2017. gada sezonā, kad konferences finālā ar 0-4 zaudēja Goldensteitas "Warriors". Rietumu konferences pusfinālā "Spurs" tiksies ar Denveras "Nuggets" vai Minesotas "Timberwolves". Šajā sērijā ar 3-2 vadībā "Timberwolves".
Tikmēr Austrumu konferences ceturtdaļfinālā punktu sērijai otrdien neizdevās pielikt Bostonas "Celtics", kas piektajā mačā savā laukumā 97:113 (23:21, 34:29, 29:35, 11:28) piekāpās Filadelfijas "76ers" basketbolistiem. Sērijā gan "Celtics" saglabā vadību ar 3-2. Galvenais uzvaras kaldinātājs viesu rindās bija Žoels Embīds, kurš guva 33 punktus, bet ar 25 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām izcēlās Tairīss Maksijs. "Celtics" sastāvā ar 24 punktiem un 16 atlēkušajām bumbām atzīmējās Džeisons Teitums, bet 22 punktus guva Džeilens Brauns.
Sērijas sestā spēle norisināsies Filadelfijā ceturtdienas vakarā pēc Latvijas laika.
Vēl vienā Austrumu konferences ceturtdaļfināla duelī otrdien Ņujorkas "Knicks" savā laukumā ar 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25) sagrāva Atlantas "Hawks", sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2. Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 39 punktiem bija Džeilens Bransons, kamēr Ogugua Anunobi sakrāja 17 punktus un 10 atlēkušās bumbas, bet Karls Entonijs Taunss tika pie 16 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām.. Viesu rindās 18 punktus un 10 atlēkušās bumbas savā kontā ierakstīja Džeilens Džonsons, 17 punktus guva Daisons Denielss, bet pa 16 punktiem - Onejka Okongvu un šīs sezonas visvairāk progresējušais basketbolists Nikeils Aleksandrs-Volkers.
Sērijas sestais mačs notiks Atlantā ceturtdienas vakarā pēc Latvijas laika.