Amatieru futbols Liepājā atgriežas stadiona "Daugava" rezerves laukumā
Līdz 14. maijam komandas var pieteikties WindUp.lv Liepājas amatieru futbola čempionātam, kas jūnijā stadionā “Daugava” rezerves laukumā sāks vasaras sezonu “7x7” formātā ar 16 vienībām un izslēgšanas spēlēm. Organizatori uzsver atgriešanos lielajā laukumā un aicina pievienoties cīņai par titulu.
Ziemas sezonai piedzīvojot atkusni, Liepājas amatieru futbols no zāles pārceļas atpakaļ uz lielo laukumu. Līdz 14. maijam iespējams pieteikt savas komandas dalību WindUp.lv Liepājas pilsētas amatieru futbola čempionātam.
2026. gada vasaras sezona stadiona “Daugava” rezerves laukumā startēs jūnija sākumā un ilgs līdz augusta beigām, cīņām noritot “7x7” formātā.
Paredzēts, ka turnīrā startēs 16 amatieru futbola komandas, kuras varēs pieteikt līdz 25 spēlētājiem, ar iespēju futbolistu pieteikumus koriģēt līdz pat ceturtajai spēļu kārtai. Čempionāts notiks divos posmos, spēcīgāko komandu noskaidrojot vispirms pamatturnīrā, kurā vienības pilna apļa formātā spēkosies ar katru konkurenti. Sešas veiksmīgākās komandas cīņu par titulu turpinās izslēgšanas spēlēs, savukārt divas labākās automātiski kvalificēsies pusfināla cīņām. Spēļu kārtas plānotas otrdienu un ceturtdienu pievakarēs, savukārt medaļu cīņas turnīra izskaņā notiks vienotā pasākumā.
“Šis ir trešais pilna apjoma čempionāts, atskaitot dienas un nakts turnīrus, kuru organizējam, un ir skaidra sajūta, ka pieredzē un savstarpējā sapratnē esam auguši gan mēs, gan komandas. Futbols ir skaists arī telpās, bet jūtam alkas atgriezties stadionā, futbola īstā vieta ir tur. Šogad esam lēmuši atteikties no cerību kausa koncepta, izvēli balstot uz secinājumiem, kurus kopīgi ar komandām veicām pēc pagājušās sezonas. Arī šosezon grasāmies par potenciāliem uzlabojumiem spriest kopīgi ar futbolistiem. Jūtam, ka vietējās amatieru komandas grib cīnīties, grib konkurenci un lokālais futbola līmenis ir pietiekami kvalitatīvs, lai mēs cits citam spētu radīt sporta svētkus, jo futbols ir jāsvin,” norāda biedrības “Futbols Vieno” pārstāvis Elgars Roga.
Esošie WindUp.lv Liepājas amatieru futbola čempioni ir FK “Nīca/OtnakiMill”, kuri pērn finālā ar 2:1 pieveica “TEM/Rūre”, savukārt bronzu pēcspēles sitienu sērijā izcīnīja “Liepāja Beach Cafe”, kuri vēlāk triumfēja arī WindUp.lv Liepājas amatieru telpu futbola čempionātā. Pērn turnīrā piedalījās 11 komandas, par rezultatīvāko spēlētāju kļūstot “TEM/Rūre” sastāvā čempionātā startējušajam Danielam Sērmoliņam, taču vismaz 10 vārtus turnīrā guva pat seši spēlētāji.
Turnīra nolikums un pieteikuma anketa atrodama mājaslapā www.futbolsvieno.lv. Turnīra dalības maksa ir 200 eiro. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 14. maijam.
Liepājas pilsētas amatieru futbola čempionāts tiek organizēts ar Liepājas valstspilsētas atbalstu, kā arī sadarbības partneru palīdzību: “WindUp.lv”, “Olymp Sports”, “Komanda.lv”, “Hotel Kolumbs”, “Bauskas Alus”, “Blaķene”, “Bārdas Cigāri”, “Drift Arena Liepāja”, “Pegaza Pagalms”, “Libava City”, “Moody Roots”, “Smash Room Liepāja”, “Izsauc Ballīti”, FK “Liepāja”, FK “Grobiņa”, “Impact Hub Liepāja”, “Wood Stock”, “Divi Naži”, “Miezis un kompānija”, “Darbnīca” un Melnis.