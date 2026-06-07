Bauskas novadā plāno mainīt bērnudārzu uzņemšanas prioritātes
Bauskas novadā bērnudārzos turpmāk prioritāri uzņems arī bērnus ar invaliditāti, paredz sabiedrības viedokļa noskaidrošanai nodotie grozījumi saistošajos noteikumos "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā".
Grozījumu mērķis ir aktualizēt un precizēt pirmsskolas izglītības nodrošināšanas kārtību Bauskas novadā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pašvaldības darba organizācijai.
Noteikumos tiks precizēta bērnu reģistrācijas, rindas administrēšanas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs, tostarp uzņemšanas prioritāšu piemērošana. Grozījumi paredz noteikt prioritāti bērniem ar invaliditāti, kā arī precizēt atsevišķas prasības dokumentu iesniegšanai.
Tāpat plānots precizēt pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju vasaras periodā. Nepieciešamības gadījumā iestāde uz laiku varēs pārtraukt darbu remontdarbu, darbinieku atvaļinājumu vai citu objektīvu apstākļu dēļ, savlaicīgi informējot vecākus un nodrošinot bērniem iespēju saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Grozījumi paredz arī precizēt kārtību gadījumiem, kad izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē nav iespējams nodrošināt vietu, kā arī nosacījumus jaukta vecuma grupu veidošanai, ja tas nepieciešams efektīvai grupu komplektācijai.
Vienlaikus tiek veikti tehniski un redakcionāli precizējumi, aktualizējot kontaktinformāciju, iesniegumu veidlapas un atbildīgo struktūrvienību nosaukumus.
Grozījumi neparedz izmaiņas pašvaldības pamatuzdevumā nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību Bauskas novadā.
Priekšlikumus un ierosinājumus par saistošajiem noteikumiem iespējams izteikt līdz 18. jūnijam.