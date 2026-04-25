"Rīgas zeļļi" atgūstas pēc pirmā zaudējuma un izlīdzina sērijas rezultātu, sakaujot valmieriešus
"Rīgas zeļļi" sestdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla otrajā mačā mājās uzvarēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienību un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-1.
"Rīgas zeļļi" bija pārāki ar rezultātu 95:79 (33:19, 15:23, 24:16, 23:21).
Rolands Šulcs uzvarētājiem guva 21 punktu, Frenkijs Fidlers atzīmējās ar 18 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm, Halilam Šabazam bija 12 punkti, bet Jurim Vītolam - 11 punkti un četras rezultatīvas piespēles.
Valmieriešiem 19 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Verneram Koham, 18 punktus guva Omars Pajičs, 15 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Dominīkam Steņonim, bet Anivaniva Teits-Džounss šoreiz guva deviņus punktus.
Pirmajā spēlē ceturtdien valmierieši mājās bija pārāki ar 80:73. "Rīgas zeļļi" ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Liepāju", kamēr valmierieši uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Otrā pusfinālā "VEF Rīga" ir vadībā ar 1-0 pret "Ventspili", kas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 3-0 bija pārāka pār "Ogri". "Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva. Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".