RFS futbola virslīgā izcīna ceturto uzvaru pēc kārtas
Līdervienība RFS trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas astotās kārtas spēlē izcīnīja uzvaru, tiekot pie ceturtā panākuma pēc kārtas.
RFS viesos ar 1:0 (1:0) pārspēja "Grobiņu".
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 16 minūtēm RFS vadībā izvirzīja Darko Lemajičs.
Pamatlaika izskaņā 83. minūtē mājinieku rindās pie otrās dzeltenās kartītes tika Rolands Baraviks, "Grobiņai" paliekot mazākumā, taču atlikušajā spēles daļā rīdziniekiem neizdevās palielināt pārsvaru.
Trešdien vēl "Skonto" stadionā "Riga" uzņem "Ogre United" komandu.
Otrdien astotās kārtas ievadā "Tukums 2000" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Daugavpili", bet "Auda" viesos ar 3:2 pārspēja "Jelgavu".
Vēl astotajā kārtā ceturtdien "Liepāja" viesosies pie "Super Nova" komandas.
Turnīra tabulā līdere ar 21 punktu astoņos mačos ir RFS, kurai ar 16 punktiem septiņās cīņās seko "Riga". "Auda" tikusi pie 16 punktiem astoņos mačos, "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko piecinieku ar desmit punktiem septiņās cīņās noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Liepājai" un "Grobiņai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus astoņās cīņās iekrājušas "Jelgava" un "Tukums 2000", bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.