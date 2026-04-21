Aug snaiperi: Latvijas jaunatnes čempionātā vidējā vecuma grupā Ieva Pēpule un Linards Dvarišķis katrs triumfē pa trim reizēm
No 16. līdz 18. aprīlim Dobelē un Tukuma sporta skolas šautuvēs norisinājās Latvijas jaunatnes čempionāts ložu šaušanā vidējā vecuma grupā, pulcējot jaunos sportistus no Tukuma sporta skolas, Dobeles sporta skolas, Dienvidkurzemes sporta skolas, Daugavpils sporta skolas, Ādažu šaušanas sporta pulciņa, Ventspils sporta skolas "Spars", Jelgavas un "Auseklis" komandas, pavēstīja Latvijas Šaušanas federācija.
Sacensību dalībnieki sacentās šaušanā ar mazkalibra šautenēm un pistolēm, kā arī pneimatiskajiem ieročiem.
Šaušanā ar mazkalibra šauteni guļus jaunietēm uzvaru izcīnīja Dobeles sporta skolas pārstāve Ieva Pēpule. Sudraba medaļu ieguva Tukuma sporta skolas sportiste Ance Linderga, bet bronza – Tukuma sporta skolas pārstāvei Kristīnei Birkmanei. Puišu konkurencē uzvarēja Tukuma sporta skolas sportists Linards Dvarišķis, sudrabs – Dienvidkurzemes sporta skolas pārstāvim Renāram Spāģim, bet bronza – Tukuma sporta skolas sportistam Oliveram Zvaigznem.
Šaušanā ar mazkalibra šauteni (no trīs stāvokļiem) pārliecinošu uzvaru guva Dobeles sporta skolas sportiste Ieva Pēpule, sasniedzot 563 punktus. Otrajā vietā ierindojās Tukuma sporta skolas sportiste Ance Linberga, bet trešajā Ances māsa - Eva Linberga. Puišu konkurencē uzvaru izcīnīja Tukuma sporta skolas sportists Linards Dvarišķis, bet sudrabs un bronza attiecīgi Dienvidkurzemes sporta skolas sportistiem Renāram Spāģim un Robertam Rēderim.
Šaušanā ar pneimatisko šauteni jaunietēm uzvarēja Dobeles sporta skolas sportiste Ieva Pēpule, otrajā vietā Tukuma sporta skolas pārstāve Kristīne Birkmane, bet trešajā – Dienvidkurzemes sporta skolas sportiste Evija Maruta Cinovska. Puišu konkurencē nepārspēts palika Tukuma sporta skolas sportists Linards Dvarišķis, bet otro un trešo vietu izcīnīja Dienvidkurzemes sporta skolas sportisti Roberts Rēderis un Renārs Spāģis.
Jaukto pāru konkurencē šaušanā ar pneimatisko šauteni uzvarēja Tukuma sporta skolas pārstāvji Kristīne Birkmane un Linards Dvarišķis. Sudraba medaļas izcīnīja Dienvidkurzemes sporta skolas sportisti Evija Maruta Cinovska un Renārs Spāģis, savukārt bronza – Dobeles sporta skolas sportistei Ievai Pēpulē pārī ar Raivo Heidemani.
Pistoļu vingrinājumā (30 šāvieni pa mērķi ar melno apli un 30 – pa īslaicīgi redzamu mērķi) jaunietēm pirmās divas vietas ieguva Dobeles sporta skolas sportistes Lidija Kapina un Keita Veidemane, bet bronza – Daugavpils sporta skolas sportistei Anastasijai Petričenko. Puišu konkurencē uzvarēja Daugavpils sporta skolas sportisti Daniils Visockis un Vitolds Pavlovskis, bet trešajā vietā ierindojās Tukuma sporta skolas sportists Artis Laugals.
Šaušanā ar brīvās sistēmas mazkalibra pistoli 50 metru distancē visu goda pjedestālu aizņēma Daugavpils sporta skolas sportisti – Vitolds Pavlovskis, Damijāns Kristiāns Chmeļņickis un Daniels Visockis.
Šaušanā ar pneimatisko pistoli jaunietēm uzvaru izcīnīja Ādažu šaušanas sporta pulciņa sportistes Amanda Paula Rukmane un Adrija Krūmiņa, bet bronzas medaļu ieguva Ventspils sporta skolas "Spars" sportiste Paula Odrija Štekerhofa. Puišu konkurencē vēlreiz dominēja Daugavpils sporta skolas sportisti – zelts Vitoldam Pavlovskim, sudrabs Damiānam Kristiānam Hmeļņickim, bronza Daniilam Visockim.
Jaukto pāru konkurencē šaušanā ar pneimatisko pistoli uzvarēja Ventspils sporta skolas "Spars" sportisti Rehans Azizs un Paula Odrija Štekerhofa. Sudraba medaļas izcīnīja Daugavpils sporta skolas sportisti Sofija Ivanova un Damiāns Kristiāns Hmeļņickis, bet bronza – Daugavpils sporta skolas sportistiem Alisei Bogdanovai un Vitoldam Pavlovskim.
Komandu kopvērtējumā vidējā vecuma grupā uzvaru izcīnīja Tukuma sporta skolas komanda. Otrajā vietā ierindojās Dobeles sporta skolas otrā komanda, bet trešo vietu ieguva Dienvidkurzemes sporta skolas komanda.