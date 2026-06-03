Bezvēsts pazudušais jaunietis ir atrasts.
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Šodien 09:17
Jaunietis, kas pirms divām nedēļām pazuda Daugavpilī ir atrasts
Valsts policija ziņo, ka 2011. gadā dzimušais Matvejs Savko ir atrasts sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka pusaudzis šā gada 15. maijā izgāja no Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte" Daugavpilī. Kopš tā laika viņa atrašanās vieta nebija zināma. Policijas rīcībā esošā informācija liecināja, ka jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu.
PAPILDINĀTS 3. jūnijā plkst. 09.15— Valsts policija (@Valsts_policija) June 3, 2026
Bezvēsts prombūtnē bijušais Matvejs Savko ir veiksmīgi atradies!
🤝🏼Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju! https://t.co/Ob0m1wuFao