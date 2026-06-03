Jaunietis, kas pirms divām nedēļām pazuda Daugavpilī ir atrasts
Foto: Lita Millere/LETA
Bezvēsts pazudušais jaunietis ir atrasts.
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Jaunietis, kas pirms divām nedēļām pazuda Daugavpilī ir atrasts

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija ziņo, ka 2011. gadā dzimušais Matvejs Savko ir atrasts sveiks un vesels.

Jaunietis, kas pirms divām nedēļām pazuda Daugavpi...

Jau ziņots, ka pusaudzis šā gada 15. maijā izgāja no Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte" Daugavpilī. Kopš tā laika viņa atrašanās vieta nebija zināma. Policijas rīcībā esošā informācija liecināja, ka jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu. 

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