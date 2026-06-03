Usmas krastos sagaidīs saullēktu muzikālās apvienības “Violin Diivas” burvīgajās skaņās
20. jūnijā Usmas pagasta pludmalē notiks īpašs saullēkta koncerts, aicinot ikvienu piedzīvot neaizmirstamu muzikālu rītu dabas un mūzikas harmonijā. Pasākums sāksies plkst. 4.00, bet tā kulminācija paredzēta plkst. 4.35 – saullēkta brīdī, kad pirmie saules stari saplūdīs ar koncertprogrammas skanējumu, radot emocionāli piesātinātu noskaņu.
Koncertā uzstāsies profesionālā muzikālā apvienība “Violin Diivas”, kurā muzicē vijolnieces Lelde Zaržecka un Inese Leušina. Duets dibināts 2019. gadā, un tā repertuārā apvienota klasiskā mūzika, mūsdienu populārās mūzikas aranžējumi, improvizācija, kā arī meditatīvi un izglītojoši koncertprojekti. Abas mākslinieces ir profesionālas mūziķes ar plašu koncertdarbības pieredzi Latvijā un ārvalstīs.
Kamēr nakts lēnām atkāpjas un virs Usmas ezera aust pirmie saules stari, muzikālā apvienība “Violin Divas” radīs neaizmirstamu skaņu un dabas satikšanos. Vijolnieces Lelde Zaržecka un Inese Leušina klausītājus vedīs muzikālā ceļojumā ar koncertprogrammu “Meditācijas”, kurā savijas vijoles, balss, kokle, elektronika, perkusijas un improvizācija. Tas būs brīdis, kad daba un mūzika kļūs par vienotu pieredzi – migla virs ezera, saules atspīdumi ūdenī un dzīvā mūzika radīs īpašu noskaņu, ko iespējams piedzīvot tikai šajā vietā un laikā.
Lelde Zaržecka ieguvusi profesionālo bakalaura un maģistra grādu solo izpildītājmākslā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, papildinājusi zināšanas Milānas konservatorijā un piedalījusies dažādos Latvijas un starptautiskos muzikālajos projektos. Savukārt Inese Leušina studējusi vijoļspēli Vīnes Mūzikas un tēlotājmākslas universitātē un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, muzicējusi Latvijas profesionālajos orķestros kā viesmāksliniece, kā arī koncertējusi kamerorķestrī “Kremerata Baltica”.
Saullēkta koncerts papildinās Usmas pagasta kultūras dzīvi, veicinās vietas atpazīstamību un piesaistīs apmeklētājus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Tas sniegs iespēju baudīt augstvērtīgu profesionālo mākslu neierastā laikā un vidē, ļaujot saullēktu piedzīvot kā īpašu kultūras un dabas notikumu.
Koncerts tiek īstenots ar Ventspils novada pašvaldības 2026. gada kultūras projektu konkursa līdzfinansējumu. Ieeja pasākumā bez maksas.