Ielauzās bijušās draudzenes mājās un sarīkoja asinspirti: seriāla "Kā es satiku jūsu māti" aktierim piemērots cietumsods
Par mēģinājumu nogalināt savu bijušo draudzeni, grima mākslinieci Alliju Šehornu, seriāla "Kā es satiku jūsu māti" aktierim Nikam Paskvālam ASV tiesa piespriedusi 32 gadus ilgu cietumsodu ar iespēju pagarināt sodu līdz mūža ieslodzījumam.
Spriedums tika pasludināts otrdien pēc tam, kad pagājušajā mēnesī zvērināto tiesa atzina Paskvālu par vainīgu saistībā ar īpaši brutālu uzbrukumu, kas notika 2024. gada maijā.
Prokuratūras sniegtā informācija liecina, ka aktieris agrā rīta stundā ielauzās Šehornas mājās Sunlendā, Kalifornijas štatā, un sadūra viņu vairāk nekā 20 reizes. Sieviete tika smagi savainota kaklā, krūtīs, mugurā, vēderā, rokās un plaukstu locītavās. Pēc uzbrukuma Paskvāls aizbēga Meksikas robežas virzienā.
Lai gan Šehorna izdzīvoja, viņai bija nepieciešama steidzama operācija un ilgstoša ārstēšanās. Sieviete norādījusi, ka uzbrukums atstājis neatgriezeniskas sekas uz viņas veselību, radījis smagu emocionālu traumu un ievērojamus finansiālos zaudējumus, kas viņai bija jāiegulda ārstēšanai.
Pēc aizturēšanas aktierim tika izvirzītas vairākas apsūdzības, un tiesa viņu atzina par vainīgu slepkavības mēģinājumā, ielaušanās dzīvesvietā un citos ar uzbrukumu saistītos nodarījumos. Papildus kriminālprocesam Šehorna pret bijušo partneri iesniegusi arī civilprasību, apsūdzot viņu seksuālā vardarbībā, emocionāla kaitējuma nodarīšanā un nolaidībā.