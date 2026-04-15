Portlendas "Trail Blazers" pēc ilga pārtraukuma atgriežas NBA izslēgšanas spēlēs
Nacionālās basketbola asociācijas "play off" pirmo kārtu otrdien sasniedza Portlendas "Trail Blazers", kas viesos "play-in" kārtas mačā pārspēja Fīniksas "Suns" vienību. Savukārt Šarlotas "Hornets" apspēlēja Maiami "Heat".
"Trail Blazers" pēdējā ceturtdaļā atguvās no 11 punktu deficīta un svinēja uzvaru ar 114:110 (31:33, 34:29, 18:20, 31:28). Uzvarētāju rindās Deni Avdija guva 41 punktu, atdeva 12 rezultatīvas piespēles un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas zem groziem, 21 punktu guva Džrū Holidejs, bet 16 punktus pievienoja Džerami Grants. "Suns" rindās rezultatīvākais ar 35 punktiem bija Džeilens Grīns, 22 punktus guva Devins Bukers, bet 20 - Dilons Brūkss.
Portlendas komandai panākums ļāva iekļūt NBA Rietumu konferences "play off" pirmajā kārtā, kur pretiniekos būs Sanantonio "Spurs", bet Fīniksas vienība par iespēju startēt "play off" vēl cīnīsies ar Losandželosas "Clippers" vai latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvēto Goldensteitas "Warriors". Portlendas komanda atgriezusies NBA izslēgšanas spēlēs pēc piecu gadu pārtraukuma - pēdējo reizi klubs "play off" piedalījās 2020./2021. gada sezonā, kad zaudēja pirmajā kārtā. Tās labākais rezultāts ir tituls tālajā 1976./1977. gada sezonā, bet finālā tā zaudējusi 1989./1990. un 1991./1992. gada sezonās.
Savukārt Austrumu konferences "play-in" pirmās kārtas mačā Šarlotas "Hornets" papildlaikā ar 127:126 (26:24, 26:30, 37:29, 25:31, 13:12) pārspēja Maiami "Heat" basketbolistus, kuriem ar zaudējumu sezona ir beigusies. Papildlaika izskaņā, 4,7 sekundes līdz beigām, ar uzvaras caurgājienu izcēlās Lamelo Bols, kamēr otrā laukuma galā Mailzs Bridžess bloķēja pretinieku iespēju pārņemt vadību un uzvaru spēlē. Uzvarētājiem 30 punktus un desmit rezultatīvas piespēles sakrāja Lamelo Bols, 28 punktus pievienoja Mailzs Bridžess, bet 23 - Brendons Millers. "Heat" no zaudējuma neglāba Deiviona Mičēla 28 punkti un Endrū Viginsa 27 punkti, kamēr 23 punktus guva Tailers Hiro.
Šarlotas komanda "play-in" otrajā kārtā par iespēju "play off" cīnīties ar konferences līderi Detroitas "Pistons" cīnīsies ar pāra Filadelfijas "76ers" un Orlando "Magic" zaudētāju. "Hornets" NBA izslēgšanas spēlēs nav piedalījusies veselus desmit gadus - pēdējo reizi komanda "play off" spēlēja 2015./2016. gada sezonā, kad izstājās pēc pirmās kārtas.