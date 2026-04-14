Vācijas Bundeslīgas klubs ieiet vēsturē, ieceļot sievieti galvenās treneres amatā
Vācijas Bundeslīgas klubs Berlīnes "Union" pēc zaudējuma 29. kārtas spēlē lēma atlaist līdzšinējo galveno treneri Stefenu Baumgārtu, kura vietu ieņems sieviete.
Marija Luīze Eta tādējādi kļuvusi par pirmo sievieti, kas trenēs kādu no Eiropas top5 futbola līgu komandu. Speciāliste iepriekš piekrita no nākamās sezonas trenēt Berlīnes "Union" sieviešu komandu, bet tagad ir ieguvusi treneru vietas izpildītāju lomu arī vīriešu komandā, lai tādējādi palīdzētu izvairīties no izkrišanas no Bundeslīgas.
"Union" par iepriekšējā trenera Stefena Baumgārta ar asistentiem Danilo de Souzas un Kevinu Makenas atlaišanu izlēma pēc iepriekšējās kārtas, kad klubs ar 1:3 piekāpās "Heidenheim". Piecas kārtas līdz Bundeslīgas čempionātam beigām Berlīnes "Union", kas pirms pāris sezonām startēja Eirokausos, ieņem 11. vietu turnīra tabulā, kas gan ir ļoti blīva. Devītā vieta ir viena punkta atstatumā, bet septiņu punktu attālumā 16. pozīcija.
"Esmu priecīgs, ka Marija Luīze Eta ir piekritusi uzņemties šo pagaidu lomu, pirms viņa kļūs par sieviešu pirmās komandas galveno treneri, kā plānots vasarā," paziņojumā sacīja "Union" sporta direktors Horsts Heldts. Pati speciāliste atzina, ka šobrīd vēl nevarot apgalvot, ka klubs ir nosargājis vietu Bundeslīgā arī uz nākamo sezonu.
"Redzot, kāda ir punktu starpība ar tabulas lejasgala komandām, vēl nevaram teikt, ka mūsu vieta Bundeslīgā uz nākamo sezonu ir droša. Esmu pateicīga, ka klubs man uzticējies šādā brīdī. Esmu pārliecināta, ka spēsim izcīnīt nepieciešamos punktus," teica pati Eta, kura 2023. gadā, kļūstot par Marko Grotes asistenti "Union" komandā, kļuva par pirmo asistenti - sievieti top5 Eiropas futbola līgās.
Noslēdzošajās piecās spēļu kārtās "Union" jāspēkojas pret "Wolfsburg", "Leipzig", "Koln", "Mainz 05" un "Augsburg". Piecas kārtas pirms čempionāta beigām turnīra līdere ir Minhenes "Bayern" (76 punkti), kas par 12 apsteidz Dortmundes "Borussia" un tuvojas kārtējā titula iegūšanai.
