"Liepāja" izglābj punktu spēlē pret "Jelgavu"
"Liepāja" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas sestās kārtas mačā savā laukumā ar 1:1 (0:1) cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu".
Mača sestajā minūtē jelgavniekus vadībā izvirzīja Tomašs Ratajs, kurš guva vārtus pēc tālas vārtsarga piespēles.
Liepājas futbolisti panāca neizšķirtu tikai 76. minūtē, kad viesu vārtsargu pārspēja Rodofle Ekou.
Dienas pirmajā spēlē "Daugavpils" izbraukumā ar 3:2 pārspēja līdervienību "Audu".
Pirmdien "Tukums 2000" uzņems RFS un "Ogre United" Salaspilī spēlēs ar "Grobiņu", bet otrdien "Super Nova" spēkosies ar čempioni "Riga".
Turnīra tabulā "Audai" un RFS ir pa 12 punktiem pēc aizvadītām attiecīgi sešām un piecām spēlēm, "Super Nova" un "Riga" ir desmit punkti, "Daugavpils" sešās spēlēs iekrājusi deviņus punktus, "Grobiņa" piecās un "Liepāja" sešās cīņās tikušas pie septiņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.