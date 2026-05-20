Noskaidrots, kādēļ Latvijas austrumu daļā otrdien, līdz ar gaisa trauksmi, daudzi iedzīvotāji palika bez elektrības
Otrdien, 19. maijā, vienlaikus ar gaisa trauksmi daudzi iedzīvotāji Latgalē un Vidzemē palika bez elektrības. Kā skaidro AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) pārstāvji, elektroapgādes traucējumi bija saistīti ar elektrolīniju pārslodzi.
AST pārstāvji pauž, ka elektroapgādes traucējumi otrdien Latgalē un daļā Vidzemes bija saistīti ar 110 kilovoltu (kV) elektrolīnijas Cesvaine-Gulbene bojājumu, kā rezultātā visa elektroenerģijas plūsma tika novirzīta uz citām līnijām, kas pārslogojās un automātiski tika atslēgtas.
"AST ir veicis sākotnējo incidenta analīzi par 19. maijā notikušo elektroapgādes pārtraukumu Latvijas austrumu pierobežā. Tehnoloģiska traucējuma dēļ sekoja 110 kV līnijas Cesvaine-Gulbene automātiska atslēgšanās, elektrolīnijā pārtrūkstot vadam, kurā senāk bija veikts remonta savienojums," pauž AST.
"Rezultātā visa elektroenerģijas plūsma tika novirzīta uz citām 110 kV līnijām, kas pārslogojās un automātiski tika atslēgtas, plkst. 12.06 pārtraucot spriegumu vairākās apakšstacijās."
"AST operatīvais personāls operatīvi sāka elektroapgādes atjaunošanu, un līdz plkst. 12.33 elektroapgāde visām apakšstacijām tika atjaunota. Tehnoloģiskais bojājums skartajā elektrolīnijā jau 19. maijā tika novērsts un līnija Cesvaine-Gulbene plkst. 20.12 ievesta darbā."
Jau ziņots, ka otrdien pusdienlaikā konstatēti plaši elektroenerģijas atslēgumi Latvijas austrumu daļā. Informācija "Sadales tīkla" mājaslapā liecināja, ka vairāk nekā 1700 atslēgumu reģistrēti Rēzeknes novadā un vairāk nekā 1500 atslēgumu ap Gulbeni.
Pēc "Sadales tīkla" rīcībā esošās informācijas, otrdien plkst. 12.15 bija reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstprieguma 110 kilovoltu (kV) elektrotīklā, ietekmējot elektroapgādi apmēram 61 000 klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā, daļā Rīgas.