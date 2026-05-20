Nedēļas jaunumi "Tet+" - emocionāls stāsts, patiesības meklējumi, traumas un šaubas
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties kritiķu atzīto drāmu "Hamnets", pašmāju filmu "Nospiedumi" un britu kriminālseriālu "Slepkava".
Šekspīrs, Agnese un traģēdija
"Hamnets" ir biogrāfiska drāma, kas šogad ieguva astoņas prestižās "Oskara" nominācijas.
1580. gads, Anglija. Latīņu valodas skolotājs Viljams Šekspīrs satiek brīvdomīgo Agnesi, un abi, viens otra apburti, uzsāk kaislīgu romānu. Viņi apprecas, un viņu ģimenē piedzimst trīs bērni. Kamēr Vils tālajā Londonā uzsāk daudzsološu karjeru teātrī, Agnese paliek viena pati ar mājas dzīves nastu. Kad notiek traģēdija, tas būs pārbaudījums viņu abu reiz tik nesatricināmajai saiknei, taču šī pieredze sagatavo augsni Šekspīra šedevra "Hamlets" tapšanai.
Režisore Hloja Žao piedāvā dziļi emocionālu stāstu par mīlestības sarežģītību un mākslas un radošuma dziedinošo spēku. Par Agneses lomu šogad "Oskara" balvu kā labākā aktrise saņēma Džesija Baklija.
Traumas un šaubas
Klāt režisores Alises Zariņas jaunā filma "Nospiedumi".
Kad trīsdesmitgadnieces Līvas dzīvē pēkšņi atgriežas viņas tēvs – nerealizējies kā mākslinieks, bet pārliecinoši realizējies kā alkoholiķis –, viņas šķietami normālā dzīve tiek stipri sašūpota. Tikmēr viņas draugs Mārcis sāk pārdzīvot pats savas attiecību kļūdas un mēģina atgriezties jaunībā, tāpēc Līva paliek viena ar vecām traumām un mūžīgām šaubām.
Meklējot patiesību
"Slepkava" ir sešu sēriju britu krimināltrilleris.
Džulija cenšas aizmirst savu asiņaino pagātni un beidzot elpot brīvi Grieķijas mierā. Taču viss sabrūk brīdī, kad pie viņas durvīm pēkšņi parādās dēls Edvards – ar sāpīgu jautājumu par tēvu, kuru viņš nekad nav pazinis. Meklējot patiesību, viņi abi negribot atver durvis pagātnei, kas sen būtu bijusi jāaizslēdz.