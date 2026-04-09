Latvijas telpu futbolisti ar graujošu uzvaru sāk Pasaules kausa kvalifikāciju
Latvijas nacionālā telpu futbola izlase ceturtdien Albānijā 2028. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra priekšsacīkšu kārtas pirmajā spēlē ar rezultātu 8:0 (5:0) pārliecinoši uzvarēja Sanmarīno, ziņo Latvijas Futbola federācija.
Latvijas izlase rezultātu atklāja jau pēc vienas nospēlētas minūtes, kad pēc saspēles no vārtu priekšas precīzs bija Viktors Kuļepovs. Latvijas komanda pārliecinoši kontrolēja bumbu pretinieku laukuma pusē un regulāri saspēlē iesaistīja arī vārtsargu Raineru Mūrnieku, bet pēc septiņām nospēlētām minūtēm pārsvaru dubultoja Artjoms Kozlovskis, kurš Latvijas valstsvienībā nebija spēlējis kopš 2024. gada beigām.
Vēl vienus vārtus Kozlovskis guva arī pirmā puslaika otrajā pusē, kurā piecu vārtu handikapu nodrošināja arīdzan Edgara Tarakanova un Mika Babra precīzie raidījumi. Otrā puslaika ievadā pēc bīstamas epizodes pie saviem vārtiem divreiz uzmanības centrā bija Babris – vispirms pēc viņa piespēles bumba sesto reizi atrada ceļu vārtos, bet vēlāk viņš no asa leņķa eleganti pārcēla bumbu pāri vārtsargam un panāca 7:0. Astotos vārtus pēc skaistas soda sitiena izspēles guva komandas kapteinis Andrejs Baklanovs, sarūpējot komandai pārliecinošāko uzvaru oficiālās kvalifikācijas spēlēs kopš 2019. gada janvāra (9:0 Jelgavā pret Gibraltāru).
Jau piektdien Latvijas izlasei sekos tikšanās ar Kipru, bet svētdien pretiniekos būs mājiniece Albānija. Galvenais treneris Masimiljāno Bellarte sastāvā pulcējis spēlētājus no trīs pašmāju klubiem, kā arī komandām Itālijā un Beļģijā. Sastāvā ir 12 no nesenā Eiropas čempionāta finālturnīra dalībniekiem. Pasaules rangā Latvija atrodas 52. vietā, Albānija ir 86. pozīcijā, Kipra seko 93. vietā, bet Sanmarīno atrodas 132. pozīcijā.
Kvalifikācijas priekšsacīkšu kārtu pārvarējušās komandas (katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas) pamatkārtā pievienosies 24 UEFA koeficientu ranga labākajām komandām. No 24 priekšsacīkšu kārtas dalībniecēm Latvijas izlasei ir otrais labākais UEFA koeficientu ranga radītājs. Pamatkārtā komandas tiks sadalītas grupās pa trīs izlasēm katrā un aizvadīs divu apļu turnīru ar mājas un izbraukuma spēlēm, noskaidrojot 20 Elites kārtas dalībnieces. Sadalītas grupās pa četrām komandām katrā, arī izšķirošajā Elites kārtā izlases sacentīsies divos apļos ar mājas un izbraukuma spēlēm.
Pasaules kausa finālturnīra rīkotāji 2028. gadā vēl nav nosaukti. Eiropu tajā pārstāvēs septiņas komandas, taču, ja par rīkotāju tiks izvēlēta Eiropas valsts, kvalifikācijā tiks sadalītas tikai sešas ceļazīmes.