Čempione "Thunder" ar uzvaru garantē pirmo vietu NBA regulārajā turnīrā
Pirmo vietu šīs sezonas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā trešdien nodrošināja Oklahomasitijas "Thunder" komanda.
Pagājušās sezonas NBA čempioni "Thunder" viesos ar 128:110 (34:23, 35:26, 25:31, 34:30) pārspēja Losandželosas "Clippers" un izcīnīja savu šīs sezonas 64. uzvaru, paliekot neaizsniedzami tuvākajiem sekotājiem Sanantonio "Spurs". "Thunder" rindās ar 30+14 izcēlās Čets Holmgrens, 21 punktu guva Aizeja Džo, bet 20+11 komandas septītajā uzvarā pēc kārtas sakrāja Šejs Gildžess-Aleksandrs. Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Kavai Lenards, 17 punktus guva Kobe Sanderss, bet pa 16 punktiem katrs sakrāja Brūks Lopess un Džordans Millers.
🏀 30 PTS
🏀 14 REB
🏀 5 AST
🏀 2 STL
🏀 4 BLK
🏀 3 3PM
"Clippers" ar bilanci 41-39 ieņem astoto vietu Rietumu konferencē un izslēgšanas turnīra "play-in" kārtā mērosies spēkiem ar Fīniksas "Suns" vai latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvēto Goldensteitas "Warriors". "Thunder" pirmo vietu Rietumu konferences kopvērtējumā nodrošināja jau trešo sezonu pēc kārtas, iegūstot mājas spēļu priekšrocības visās "play off" kārtās. "Thunder" divus mačus pirms regulārā čempionāta noslēguma ir bilance 64-16, kamēr otrā ar 61-19 ir "Spurs", kas trešdien savā laukumā ar 112:101 (32:23, 29:28, 27:22, 24:28) pieveica Portlendas "Trail Blazers". "Spurs" šajā spēlē traumu dēļ nevarēja palīdzēt līderi Viktors Vembanjama un Stefons Kāsls, bet rezultatīvākais ar 25 punktiem bija De'Ārons Fokss, savukārt viesu sastāvā Deni Avdija izcēlās ar 27 punktiem. Portlendas komandas bilance ir 40-40 un tā ir devītajā pozīcijā konferencē. Atkarībā no pēdējo divu regulārā čempionāta maču iznākumiem tās pretiniece "play-in" kārtā būs "Suns" vai Porziņģa pārstāvētā "Warriors".
25 PTS
5 REB
7 AST
3 STL
3 3PM
Tikmēr desmito uzvaru pēc kārtas trešdien svinēja Denveras "Nuggets", kas savā laukumā ar 136:119 (37:33, 31:39, 39:22, 29:25) pārspēja Memfisas "Grizzlies" basketbolistus. Ar sezonas 34. "triple double" uzvarētāju rindās izcēlās Nikola Jokičs, kurš sakrāja 14 punktus, 16 atlēkušās bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles, bet rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Džamals Marejs. "Grizzlies" sastāvā 27 punktus guva Sedriks Kovards, bet pa 16 punktiem katrs pievienoja Teilors Hendrikss un Lukass Viljamsons. Sezonas garākā panākumu sērija ļāva "Nuggets" ar bilanci 52-28 nostiprināties trešajā vietā Rietumu konferencē, kamēr sesto zaudējumu pēc kārtas piedzīvojusī "Grizzlies" ar 25 uzvarām 80 spēlēs ir 12. pozīcijā un izslēgšanas mačos nepiedalīsies.
MURRAY: 26 PTS, 7 REB, 5 AST, 5 3PM
JOKIĆ: 14 PTS (5-8 FGM), 16 REB, 10 AST, 2 STL
