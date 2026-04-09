Vai izdosies revanšēties? Latvijas hokejisti vēlreiz spēkosies pret Austriju
Latvijas vīriešu hokeja izlase, gatavojoties pasaules čempionātam, šodien Rīgā aizvadīs otro no divām pārbaudes spēlēm ar Austriju. Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst. 19.30, tiešraidē to pārraidot kanālam TV6.
Trešdien pirmajā mačā Latvija zaudēja ar rezultātu 3:4. Līdz 29. minūtei Latvijas hokejisti nonāca iedzinējos ar 0:3, taču spēja šo pārsvaru sadeldēt, ar precīziem metieniem izceļoties Kārlim Ozoliņam, Gļebam Prohorenkovam un Denisam Smirnovam. Uzvaras vārtus austrieši iemeta, esot lielajā vairākumā, otrā perioda 19. minūtē. Ar uzvaras golu izcēlās Lukass Tālers, kuram visā spēlē arī viena rezultatīva piespēle. Latvijas vārtos Mareks Mitens atvairīja desmit no pretinieku izdarītajiem 14 metieniem.
Pēc pārbaudes spēlēm ar Austriju Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību. Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.
Jau ziņots, ka pēc spēlēm pret Austriju Latvijas izlasi papildinās vairāki pamatsastāva hokejisti, taču atsevišķu sakarā vēl ir neskaidrības, ieskaitot par Ziemeļamerikā spēlējošajiem. Zināms, ka savainojumu dēļ šajā pasaules čempionātā izlasei nevarēs palīdzēt tādi hokejisti kā Dans Ločmelis, Anrī Ravinskis, Fēlikss Gavars un Martins Laviņš.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda").
Austrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Benedikts Ošgans (Vēkšes "Lakers", Zviedrija), Florians Forauers (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Sebastians Vranešics (Vīnes "Capitals", Austrija);
aizsargi - Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals", Austrija), Tomass Klaseks (RPI "Engineets", NCAA), Gerds Kragls, Patriks Zēlingers, Niklass Viršls (visi - Lincas "Black Wings", Austrija), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Filips Vimmers (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Luka Erne (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Fēlikss Košeks, Benjamins Lancingers, Leons Valners (visi - Vīnes "Capitals", Austrija), Henriks Nēbauers, Jonatans Ošgans (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Benjamins Nisners, Lukass Tālers (abi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Maksimilians Rebernigs, Pauls Zintšnigs, Eliass Valenta (visi - Villahas SV, Austrija), Jans Šercers (RPI "Engineets", NCAA), Davids Vašnigs (Klāgenfurtes KAC, Austrija)