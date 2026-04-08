Arī otrajā Latvijas čempionāta volejbolā vīriešiem finālsērijas spēlē uzvar rīdzinieki
Latvijas čempionātā volejbolā vīriešiem trešdien Daugavpils Sporta skolā arī otrajā sērijas mačā uzvaru svinēja “Robežsardze”/RSU.
Latvijas čempionāta volejbolā vīriešiem otrajā finālspēlē sērijā līdz trim uzvarām Daugavpilī šodien “Robežsardze”/RSU ar 3-1 (26:24, 19:25, 25:21, 25:20) pārspēja “Ezerzeme”/DU vienību, nonākot uzvaras attālumā no čempionu kausa paturēšanas savā īpašumā.
Lielāko pirmā seta daļu nelielā vadībā bija mājinieki, pēc Iļjas Makarova bloka panākot lielāko pārsvaru 21:17, kā arī 24:22. Tomēr pēdējās četras izspēles uzvarēja rīdzinieki, punktu setam ar “eisu” liekot Dāvim Storķim – 26:24.
Otro setu ar 3:0 pēc Matīsa Šalkovska “eisa” sāka “Ezerzeme”/DU komanda, pēc diviem Kārļa Ābelīša un viena Devida Žolneroviča blokiem panākot 11:5. Drošu vadību daugavpiliešiem izdevās noturēt līdz seta beigām. Kaut arī rīdzinieki atspēlēja trīs setbumbas, Sandis Vilcāns ar rezultatīvu uzbrukumu panāca 25:19.
Trešā seta sākumā nelielā vadībā pārsvarā bija mājinieki, ilgu laiku turoties vienu – divus punktus priekšā rīdziniekiem. Tomēr ar četriem pēc kārtas gūtiem punktiem un diviem rezultatīviem Jāņa Teikmaņa uzbrukumiem viesi panāca vadību ar 14:11 un pēc diviem cēlāja Edvīna Skrūdera “eisiem” palielināja to līdz 19:13. Mājinieki pēc Šalkovska uzbrukuma pietuvojās līdz 21:23, taču divus pēdējos vārdus šajā setā teica “Robežsardze”/RSU komanda, setam beidzoties pēc Alekseja Formanicka bloķēta Žolneroviča uzbrukuma – 25:21.
Ceturtais sets ritēja līdzīgā cīņā, lēnām pārsvaru arvien palielinot viesiem, kuri uzvarēja šajā mačā pēc vēl viena Formanicka bloka, apstādinot Erika Voroņko uzbrukuma – 25:20.
Par rezultatīvāko “Robežsardze”/RSU komandā ar 15 punktiem kļuva Eduards Dūdens, kurš, vadoties no spēles protokola, uzbruka ar 81% efektivitāti (13/16). 12 punktus guva Toms Kalniņš, 11 – Teikmanis, deviņus – Storķis, bet Formanickis četrus no saviem septiņiem punktiem sakrāja blokā. Par spēles rezultatīvāko dalībnieku Daugavpils komandas rindās kļuva Vilcāns, gūstot 22 punktus un trīs no tiem sakrājot blokā. 15 punktus guva Voroņko, 12 – Šalkovskis, astoņus – Makarovs, trīs no tiem sakrājot blokā, un septiņus – Žolnerovičs, četrus punktus gūstot ar bloku.
Mājinieki daudz kļūdījās servēs (27 pret 18 kļūdām viesiem), taču divreiz vairāk punktu guva blokā (14:7).
Sērijas trešā spēle, kas var kļūt par pēdējo šajā sērijā, notiks sestdien “Rimi” Olimpiskajā centrā Rīgā.