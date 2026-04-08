Latvijas hokejisti cenšas atspēlēties, taču Austrija izrādās pārāka
Latvijas vīriešu hokeja izlase, gatavojoties pasaules čempionātam, trešdien Rīgā savā pirmajā pārbaudes spēlē ar rezultātu 3:4 (0:1, 3:3, 0:0) zaudēja Austrijas valstsvienībai.
Latvijas izlasē vārtus guva Kārlis Ozoliņš, Gļebs Prohorenkovs un Deniss Smirnovs.
Spēles devītajā minūtē Mareku Mitenu pārspēja Maksimilians Rebernigs, otrā perioda 17. sekundē 2:0 panāca Benjamins Nisners, bet vēl pēc astoņām minūtēm trešo ripu latviešu vārtos ieraidīja Luka Erne. Trešajos Austrijas izlases vārtos ripa no laukuma apmales atlēca priekšā tieši Ernem, kurš izmantoja situāciju, kad mājinieku vārti bija tukši.
Sākot ar mača vidu, turpmāko sešu minūšu un desmit sekunžu laikā viesus pārspēja Ozoliņš, Prohorenkovs un Smirnovs. Tomēr divas minūtes pirms došanās pārtraukumā viesiem vadību atguva Lukass Tālers.
Ceturtdien abas komandas tiksies vēlreiz.
Pēc pārbaudes spēlēm ar Austriju Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda").
Austrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Benedikts Ošgans (Vēkšes "Lakers", Zviedrija), Florians Forauers (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Sebastians Vranešics (Vīnes "Capitals", Austrija);
aizsargi - Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals", Austrija), Tomass Klaseks (RPI "Engineets", NCAA), Gerds Kragls, Patriks Zēlingers, Niklass Viršls (visi - Lincas "Black Wings", Austrija), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Filips Vimmers (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Luka Erne (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Fēlikss Košeks, Benjamins Lancingers, Leons Valners (visi - Vīnes "Capitals", Austrija), Henriks Nēbauers, Jonatans Ošgans (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Benjamins Nisners, Lukass Tālers (abi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Maksimilians Rebernigs, Pauls Zintšnigs, Eliass Valenta (visi - Villahas SV, Austrija), Jans Šercers (RPI "Engineets", NCAA), Davids Vašnigs (Klāgenfurtes KAC, Austrija).