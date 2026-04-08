Pirmajā Latvijas čempionāta volejbolā sievietēm finālsērijas mačā uzvar pašreizējā čempione RSU
Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm šodien “Rimi” Olimpiskajā centrā Rīgā RSU pirmajā finālspēlē trijos setos uzvarēja “Mārupes SC” vienību.
RSU mājās ar rezultātu 3-0 (25:21, 25:21, 25:19) pārspēja "Mārupes SC" vienību un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0.
Uzvarētājām 16 punktus guva Anna Cepurīte, kura izcēlās ar četriem "eisiem", 14 punkti, trīs no tiem blokā, bija Katrīnai Ķetlerei, bet 13 punktus guva Agija Ankevica. Mārupietēm deviņus punktus, četrus ar bloku, guva Darja Boliņa.
Sērija notiek līdz vienas komandas trīs uzvarām. Nākamā sērijas spēle svētdien norisināsies Mārupes sporta skolā, un trešo cīņu 15. aprīlī uzņems RSU volejbolistes. Ja būs nepieciešamas vēl spēles, tās paredzētas 19. un 22. aprīlī.
Pusfinālā RSU sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 guva panākumu pār RVS/LU vienību, bet Mārupes vienība ar tādu pašu rezultātu uzvarēja "Daugavpils sporta skolu".
Nākamnedēļ arī tiks aizvadīta pirmā spēle par bronzu, kurā RVS/LU savā laukumā spēkosies ar daugavpilietēm. Bronzas sērija norisināsies līdz divām uzvarām.
Pērn par čempionēm kļuva RSU/MSĢ, kas finālā ar 3-0 apspēlēja Mārupes komand