Tramps drīzumā apspriedīs ASV izstāšanos no NATO ar ģenerālsekretāru Ruti
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita, atbildot uz mediju jautājumiem preses konferencē, paudusi, ka ASV prezidents Dolands Tramps drīzumā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti varētu “apspriest” izstāšanos no alianses.
“Vai ASV joprojām izskata iespēju izstāties no NATO?” vaicāja kāda no klātesošajām žurnālistēm. “Tas ir temats, ko prezidents ir aktualizējis un ir ļoti iespējams, ka tas tiks apspriests tikšanās laikā ar [NATO] ģenerālsekretāru Ruti,” atbildēja Baltā nama preses sekretāre Levita:
April 8, 2026
Pagaidām vien asa retorika
Vēl iepriekšējās nedēļas izskaņā mediji vēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps nācis klajā ar kārtējo aso paziņojumu, atklājot, ka viņa nesenais aicinājums Ziemeļatlantijas aliansei iesaistīties militārajā operācijā pret Irānu patiesībā bijis tikai slēpts "pārbaudījums".
Tramps arī pauda, ka NATO ir “papīra tīģeris” un, ka Putins no NATO nebaidās. Tas viss – vien dažas dienas pirms paredzētās tikšanās starp ASV līderi un NATO ģenerālsekretāru.
Vienlaikus gan jāsaprot, ka Trampa retorika ir skarba, taču rīcības iespējas – visai ierobežotas. Izdevums "Politico" vēsta, ka Trampa runas vismaz pagaidām nav vainagojusies ar konkrētiem soļiem ASV izstāšanās virzienā no NATO.
Atsaucoties uz alianses diplomātiem, Pentagona amatpersonām un Kongresa pārstāvjiem, izdevums norāda, ka Trampa administrācija nav sākusi nepieciešamās iekšējās diskusijas par izstāšanos un nav par šādiem plāniem informējusi Kongresu, kam šajā jautājumā ir reālas lemšanas tiesības.