Laksa laukumā bija 20 minūtes un 55 sekundes, realizēja vienīgo divpunktu metienu, vienu no diviem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem.
Basketbols
2026. gada 21. februārī, 23:27
Laksa guvusi septiņus punktus uzvarētā Itālijas A sērijas spēlē
Latvijas basketboliste Kitija Laksa sestdien guva septiņus punktus Itālijas A sērijas spēlē, kurā viņas pārstāvētā Skio"Famila" komanda ar 65:57 (18:13, 16:14, 19:15, 12:15) pārspēja Tortonas "Derthona".
Laksa laukumā bija 20 minūtes un 55 sekundes, realizēja vienīgo divpunktu metienu, vienu no diviem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un iekrāja četrus efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājām ar 22 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Džesika Šeparda. Lauras Melderes pārstāvētā Kampobaso "Magnolia" šajā nedēļas nogalē nespēlē. "Famila" komanda ar 19 uzvarām 19 spēlēs ir līdere, bet "Magnolia" ar bilanci 14-4 atrodas trešajā pozīcijā. Iepriekšējā sezonā Itālijas čempionātā uzvarēja Skio "Famila", kas sērijā ar 3-2 pārspēja Venēcijas "Umana Reyer".