Kitija Laksa
Basketbols
Šodien 22:30
Lieliskā Kitija Laksa nodrošina "Famila" iekļūšanu Itālijas A sērijas pusfinālā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien guva 18 punktus Itālijas A sērijas izslēgšanas turnīra otrajā spēlē un palīdzēja Skio "Famila" komandai tikt pie uzvaras. "Famila" ceturtdaļfināla otrajā mačā viesos ar 73:54 (19:15, 20:13, 16:20, 18:6) pārspēja "Logiman Broni" komandu un sērijā līdz divām uzvarām svinēja panākumu ar 2-0.
Laksa spēlēja 28 minūtes un četras sekundes un realizēja divus divu punktu metienus, četrus no desmit tālmetieniem un divus soda metienus. Viņas kontā arī viena atlēkusī bumba, divas kļūdas, viena pārtverta bumba, divas piezīmes un viens izprovocēts sods, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +19 un efektivitātes koeficientu 12.
Latvijas basketboliste starp uzvarētājām bija rezultatīvākā, bet vēl 13 punktus pievienoja Marieme Badiane. Starp mājiniecēm ar 15 punktiem izcēlās Adrijana Cvitkoviča.
Citā ceturtdaļfināla sērijā Lauras Melderes pārstāvētā Kampobaso "Magnolia" ar 0-2 zaudēja "Roseto".