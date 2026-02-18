Laksa ar 13 punktiem palīdz komandai uzvarēt Eirolīgas "play-in" pirmajā spēlē
Latvijas basketboliste Kitija Laksa trešdien guva 13 punktus FIBA Eirolīgas "play-in" kārtas pirmajā spēlē.
"Famila" viesos ar rezultātu 68:66 (15:12, 18:23, 20:22, 15:9) pārspēja Venēcijas "Umana Reyer" un cīņā par vietu ceturtdaļfinālā sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.
Laksa laukumā pavadīja 34 minūtes un 11 sekundes, grozā raidīja trīs no septiņiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem, tajā skaitā vienu no diviem pusotru sekundi pirms pamatlaika beigām, bet viņas vienīgais divpunktu metiens nebija precīzs. Latviete arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz pārkāpa noteikumus, divreiz kļūdījās, iekrāja otru labāko +/- rādītāju komandā (+5) un tika pie desmit efektivitātes koeficienta punktiem.
Uzvarētājām 16 punktus guva Džesika Šeparda, bet pretiniecēm 14 punkti bija Džoinerei Holmsai.
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalījās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnījās par vietām labāko astoņniekā.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".