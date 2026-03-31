Latvijas U-21 nenosargā minimālo vadību un Eiropas čempionāta kvalifikācijā zaudē Ziemeļīrijai
Latvijas U-21 vīriešu futbola izlase otrdien 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā Rīgā nenosargāja spēles ievadā gūto pārsvaru un piedzīvoja neveiksmi.
Latvija savā laukumā ar 1:3 (1:1) piekāpās Ziemeļīrijai. Mača 14. minūtē Latvijas izlasi vadībā izvirzīja Kristiāns Mežsargs, taču 15 minūtes vēlāk neizšķirtu panāca Makenzijs Kērks. Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni 20 minūtēm viesiem vienu vārtu pārsvaru guva Ouins Kenijs.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, 83. minūtē Ziemeļīrijas izlasē sarkano kartīti nopelnīja Derens Robinsons, atstājot viesus mazākumā. Kompensācijas laika izskaņā Ziemeļīrijas vienībai vēl izdevās dubultot pārsvaru, Latvijas izlases vārtos bumbu raidot Devlanam Mozesam.
Iepriekšējā spēlē Latvija izbraukumā ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar Gruziju, kas lielāko daļu spēles pavadīja mazākumā.
F grupā pēc sešām spēlēm līdere ar maksimāli 18 punktiem ir Grieķija, 15 punkti ir Vācijai, desmit punkti septiņās cīņās - Ziemeļīrijai, seši punkti sešos mačos - Gruzijai. Latvija izcīnījusi piecus punktus septiņās spēlēs, bet Malta cīnās bez punktiem.
Turnīra noslēgums Latvijas izlasi gaida septembra un oktobra mijā, kad notiks atlikušās trīs spēles - mājās pret Vāciju, izbraukumā pret Grieķiju un vēlreiz savā laukumā pret Maltu.
Kvalifikācijā komandas ir sadalītas deviņās grupās pa piecām un sešām vienībām. Katras grupas uzvarētāja, kā arī viena labākā otro vietu ieguvēja kvalificēsies finālturnīram. Pārējās astoņas otro vietu ieguvējas savā starpā noskaidros vēl četru ceļazīmju īpašnieces.
2027. gada Eiropas U-21 čempionāta finālturnīrs notiks Albānijā un Serbijā, un tajā piedalīsies 16 izlases.
Latvijas U-21 futbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Ņikita Parfjonovs ("Ogre United"), Ņikita Pinčuks ("Grobiņa"), Raivo Stūriņš ("Auda");
aizsargi - Alans Kangars, Maksims Semeško, Gļebs Kačanovs (visi - "Jelgava"), Gļebs Mihaļcovs ("Daugavpils"), Daniels Nosegbe Suško ("Samtredia", Gruzija), Mārtiņš Lormanis ("Ogre United"), Milāns Tihonovičs ("Super Nova");
pussargi - Markuss Strods (Dublinas "Bohemian", Īrija), Tomašs Mickēvičs, Markuss Ivulāns, Emīls Evelons (visi - "Ogre United"), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Ralfs Kragliks, Roberts Bočs (abi - "Auda"), Kevins Cēsnieks ("Metta"), Ivans Patrikejevs ("Liepāja");
uzbrucēji - Rodrigo Gaučis ("Grobiņa"), Valerijs Lizunovs ("Super Nova"), Ruslans Deružinskis ("Tukums 2000"), Kristiāns Mežsargs ("Como", Itālija).