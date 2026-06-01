La Liga. Pirmais brauciens ar elektrisko Cupra Raval
Cupra Raval pirmais brauciens Barselonā atklāj jaunās elektriskās platformas priekšrocības. Tā ir priekšpiedziņas mašīna. Uzlādes vāciņš labajā pusē priekšā apliecina, ka tā ir elektriska automašīna.
Atkarībā no tā, kādu Raval izvēlēsimies, uzlādes jauda būs līdz 105 kW. Tas nav daudz bet mazam elektromobilim pietiek.
Bāzes komplektācijā Raval būs 37 kWh akumulators un 116 zirgspēki. Mēs izbraucām ar visjaudīgāko Raval VZ, kam ir ne vien 226 ZS jauda, bet arī 52 kWh baterija. Tāds Raval maksātu vismaz 35 t eiro. Dizains ir īsta Cupra, bet durvju rokturi ir izbīdāmi. Zaļajai matētajai krāsai pieskaņoti diski un pat interjers. Stūre ir tāda pati kā lielajām Cuprām, sēdpozīcija varēja būt zemāka. Raval ir jauns spidometra panelis, bet jauno salona apgaismojumu un krāsas var novērtēt tikai tumsā.
Rekuperācijas līmeņus pārslēdz ar lāpstiņām aiz stūres. Kā ir ar sniedzmību? Tā kā braucam ar jaudīgāko Raval VZ, tas rādīja ap 400 km. Interesanti, ka jo ātrāk braucām, jo straujāk kritās elektrības patēriņš. Sākām ar 20 kWh/100 km un beidzām ar 15 kWh/100 km. Elektromobilis kas tērē mazāk, ja brauc ātrāk!
Raval aizmugurē ir pašauri. Vairāk pasažieriem prasītos krosovers, taču tāda Cupra plānos pagaidām nav. Pirmais mūs sasniegs Cupra Raval Endurance ar lielāko bateriju un mazliet zemāku jaudu nekā VZ - 211 ZS. Tāda elektrocupra maksās sākot ar 30 900 eiro. Pirmā iepazīšanās ar jauno Raval nelika vilties. Tas ir īstens un moderns VW grupas automobilis, kurā ielikts viss, kas nepieciešams. Cupra Raval labi izskatās dažādās krāsu kombinācijās. Jācer, ka vienkāršākos izpildījumos tas nebūs garlaicīgāks un ne pārāk dārgs. Tieši tā. Pieejamāki un praktiskāki Raval hečbeki maksās sākot ar 26 500 eiro nonāks tirdzniecībā oktobrī.