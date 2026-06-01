Labi servisa meistari allaž būs cieņā
Maija sākumā Ķīpsalas izstāžu centrā jau devīto reizi risinājās gada lielākais notikums profesionālajā izglītībā Skills Latvija.
Pasākumā notika arī nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2026 fināls. Mārtiņš Vilkājs, Skills Latvija automobiļu tehnoloģiju konkursa organizators: “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi divu dienu laikā demonstrēja savas prasmes nozaru ekspertu veidotos darba uzdevumos, lai sacenstos par Latvijas labāko jauno profesionāļu tituliem.” Kā atzina paši konkursa dalībnieki, tad šis konkurss ir lieliska iespēja pārbaudīt savas spoējas, savā tālākajā profesionālā izaugsmē. Andris Lagzdiņš, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēknis: “Bija iespēja, kāpēc, nē, jāpiedalās.” Emīls Kristiāns Rozentāls, Liepājas Valsts tehnikuma audzēknis: “Pasākums ir baigi foršs. Te var iegūt zināšanas un pieredzi, ko izmantot tālāk.” Ruslans Ševčuks, RTK audzēknis: “Man patīk šī konkursa uzdevumi, tie šeit ir pāris pakāpes grūtaki , ne kā tie, ko es dara ikdienā un šo uzdevumu izpilde dod brīnišķīgu pieredzi.”
Skills Latvia ir īpaši noderīgs tiem apmeklētājiem, kas vēl nav izlēmuši, ko darīt pēc pamatskolas pabeigšanas. Skills Latvia ikviens var uzzināt par profesionālās izglītības iestāžu piedāvājumu Latvijā, izpētīt karjeras izvēles iespējas, kā arī tikties ar nozaru un uzņēmumu pārstāvjiem.
Sanita Eihmane, RTK Autotransporta un mašīnbūves katedras vadītāja: "Šis pasākums ir ļoti labs. Tas piesaista jaunos specialistus, kas mācās un nezina ko izvēlēties. Tā ir iespēja pārbaudīt savas spējas un virzīties tālāk. Šeit ierodas arī darba devēji, kas uzrunā konkursantus kā nākamos darba ņēmējus."