Latvijas futbolistiem izšķirošā spēle par vietas saglabāšanu UEFA Nāciju līgas trešajā divīzijā
Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Rīgā pret Gibraltāru aizvadīs otro no divām pārspēlēm par vietu UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā.
Spēle "Skonto" stadionā sāksies plkst. 19, un tiešraidē to pārraidīs kanāls LTV7. Ceturtdien, 26. martā, viesos notikušajā spēlē Latvija uzvarēja ar rezultātu 1:0. Vienīgos vārtus, realizējot 11 metru soda sitienu, guva uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis.
Dueļa uzvarētājs divu spēļu summā rudenī spēlēs UEFA Nāciju C līgā, bet zaudētājs sacentīsies D līgā. Latvijas vīriešu futbola izlase, pārvarot pārspēles, gaidāmajā Nāciju līgas grupu turnīrā C divīzijā tiksies ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Nepārvarot pārspēles, Latvijas izlase D līgā nonāks vienā grupā ar Andoru un Maltas un Luksemburgas dueļa zaudētāju. FIFA rangā Latvijas izlase ieņem 139. vietu, bet Gibraltārs ir 202. pozīcijā.
Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato uz nometni martā uzaicināja 27 futbolistus. Pēc divu gadu pārtraukuma izlases kandidātu lokā atgriezies pussargs Eduards Emsis, pēc gada pārtraukuma ierindā atgriezies ilgstošu savainojumu sadziedējušais uzbrucējs Roberts Uldriķis.
Mačos ar Gibraltāru Latvijas izlasei veselības apstākļu dēļ šoreiz nav pieejams izlases kapteinis Kristers Tobers, šī paša iemesla dēļ šajā nometnē nepiedalās arī uzbrucējs Raimonds Krollis. Pēc Bruno Meļņa savainojuma izsaukumu uz izlasi saņēma Danila Patijčuks, kurš līdz šim valstsvienībā nav spēlējis. Izlases nometnē bija arī Anglijas premjerlīgā spēlējošais aizsargs Denniss Cirkins, taču doties laukumā viņš nevarēs.
"Mums nevajadzētu koncentrēties uz 1:0 vadību pēc pirmās spēles. Jāspēlē tā, it kā būtu 0:1 un mums jādomā tikai par uzvaru. Jebkurā gadījumā mums jāuzvar, lai pierādītu mūsu piederību C līgai. Nav domas par spēlēšanu uz rezultāta noturēšanu. Mums jāizbauda spēle," dienu pirms spēles preses konferencē teica futbolists Lūkass Vapne. Galvenais treneris Paolo Nikolato norādīja, ka nepieciešams realizēt savas vārtu gūšanas iespējas.
Latvijas futbola izlases kandidāti nometnē martā:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris, Frenks Dāvids Orols (abi - "Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks, Roberts Veips, Niks Sliede (visi - RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Emīls Birka (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis ("Visakha", Kambodža), Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Deniss Meļņiks ("Auda");
pussargi - Jānis Ikaunieks, Dmitrijs Zelenkovs (abi - RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Renārs Varslavāns ("Riga"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristers Penkevics ("Zln", Čehija), Kristaps Grabovskis ("B93", Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis (Bīlefeldes "Arminia", Vācija), Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits (Madrides "Atletico", Spānija).