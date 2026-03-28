Artūram Kurucam deviņi punkti uzvarētā Spānijas augstākās līgas spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs sestdien guva deviņus punktus Spānijas augstākās līgas spēlē, viņa pārstāvētajai Lugo "Rio Breogan" svinot uzvaru.
"Rio Breogan" savā laukumā ar 91:78 (15:26, 24:17, 23:20, 29:15) uzvarēja Manrezas "Baxi", kuras rindās trīs punktus guva Mārcis Šteinbergs.
Kurucs laukumā bija 27 minūtes un trīs sekundes, realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Kuruca kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, divas pārtvertas bumbas, trīs piezīmes, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi, labākais +/- rādītājs komandā (+22) un seši efektivitātes koeficienta punkti.
Šteinbergs 22 minūtēs un 24 sekundēs grozā raidīja vienu no diviem tālmetieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie negatīva +/- rādītāja (-8) un iekrāja trīs efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājiem 15 punktus guva Mihajlo Andričs, bet pretiniekiem 21 punkts bija Aleksam Reiesam.
Svētdien Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesosies pie Andoras "MoraBanc".
Turnīra līdere ar 21 uzvaru 23 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, "Baskonia" ar 15 uzvarām 22 cīņās ir piektā, "Breogan" desmit uzvaras dod 11. vietu, bet "Baxi" ar deviņām uzvarām ir 12. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".